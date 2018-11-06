Россия решила направить треть бюджета на силовиков и армию

"Проектом федерального бюджета на расходы в сфере национальной обороны и национальной безопасности и правоохранительной деятельности предусмотрены в следующих объемах. В 2019 году - 2 трлн 382 млрд, в 2020 году - 2 трлн 456 млрд и 2 трлн 523 млрд в 2021 году", - цитирует агентство заявление чиновника.

При этом издание уточняет, что речь идет только об открытой части бюджета.

По словам Попова, "вместе с закрытой частью расходы на правоохранительную деятельность, оборону и безопасность составляют 30% государственного бюджета в расходной части по годам".

"Общий объем дополнительных бюджетных ассигнований на оборону и безопасность составляет 1 трлн 160 млрд рублей за три года - это беспрецедентное решение, таких ранее, по крайней мере, давно, не принималось", - отметил глава профильного департамента.

Чиновник также уточнил, что на выплату денежного довольствия российским военнослужащим и оплату труда дополнительно, без дополнительных расходов на индексацию, в бюджете предусмотрено 84 млрд рублей. В частности, на увеличение численности военнослужащих минобороны России, проходящих военную службу по контракту, в бюджете на 2019 год заложены 4,5 млрд рублей, на 2020 год - 4 млрд 700 млн, на 2021 год - 4 млрд 900 млн. "Это на набор 10 тыс. человек в 2019 году", - уточнил Попов. Кроме того, по его словами, индексация денежного довольствия военнослужащих будет проводиться 1 октября.

При этом агентство напомнило, что госдума РФ приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2019-2021 гг.

Напомним, 26 октября МИД Украины выразило протест в связи с осуществлением РФ призыва на военную службу на территории временно оккупированных АРК и города Севастополь.



По мнению заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко, в России настойчиво готовятся к применению военной силы против Украины.