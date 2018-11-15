Путин: урегулирование на Донбассе возможно после смены власти в Украине

"Мы, однако, считаем, что другого пути нет, и все равно придется договариваться. Надеюсь, что люди, которые возглавят страну в будущем, кто бы это ни был,.. придут к выводу, что другого пути, кроме мирного, не существует и нужно выполнять минские соглашения", - заявил Путин.

Он считает, что украинская власть не способна что-то сделать для урегулирования ситуации на востоке Украины.

"На мой взгляд - нет. Пока такие люди будут у власти в Киеве, вряд ли можем рассчитывать на мирное решение вопросов на этих территориях", - сказал он.

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"Рада приняла закон об "особом статусе" Донбасса, а президент не вводит его в действие, он не хочет. Я не знаю, из каких соображений", - сказал президент РФ.

Путин не стал делать прогноз о том, изменится ли ситуация в Украине после выборов.

"Если придет другой человек, наверняка он учтет то, что происходит в данный момент. Сможет ли сделать какие-то усилия над собой действующий президент, изменит ли он свое отношение к этому, я тоже не знаю. Это надо у него спрашивать", - добавил Путин.

Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что оккупированный Донбасс как российскую колонию нельзя "вживить" в Украину.