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Окупований Донбас як російську колонію не можна "вживити" в Україну - Клімкін

Окупований Донбас як російську колонію не можна "вживити" в Україну - Клімкін

Київ • УНН

 • 13472 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Окупований Донбас як російська колонія не може бути "штучно вживлений" в Україну. Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін написав у Twitter, передає УНН.

“Окупований Донбас, як російська колонія, не може бути штучно вживлений у цивілізовану і демократичну Україну. Можемо обговорювати перехідні періоди, різні підходи та модальності, але не цей фундаментальний принцип. В Україні буде вільний український європейський Донбас”, — написав П.Клімкін.

Він зазначив, що ізоляція Росії у світі стає все більш очевидною.

“Весь світ сміється з РФ, от тільки людям на окупованих українських територіях не до сміху”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, у Путіна привітали з так званою перемогою на псевдовиборах ватажків "ДНР" і "ЛНР" Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника.

Нагадаємо, фейкові вибори "Д/ЛНР" 11 листопада назвали незаконними Німеччина та Франція, засудили їх у США, ЄС, НАТО. Польща закликала ввести санкції щодо організаторів "виборів" в ОРДЛО.

Україна вимагає скликати ТКГ через "вибори" в ОРДЛО.

Українські Національні Новини

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