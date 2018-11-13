Окупований Донбас як російську колонію не можна "вживити" в Україну - Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Окупований Донбас як російська колонія не може бути "штучно вживлений" в Україну. Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін написав у Twitter, передає УНН.
“Окупований Донбас, як російська колонія, не може бути штучно вживлений у цивілізовану і демократичну Україну. Можемо обговорювати перехідні періоди, різні підходи та модальності, але не цей фундаментальний принцип. В Україні буде вільний український європейський Донбас”, — написав П.Клімкін.
Він зазначив, що ізоляція Росії у світі стає все більш очевидною.
“Весь світ сміється з РФ, от тільки людям на окупованих українських територіях не до сміху”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, у Путіна привітали з так званою перемогою на псевдовиборах ватажків "ДНР" і "ЛНР" Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника.
Нагадаємо, фейкові вибори "Д/ЛНР" 11 листопада назвали незаконними Німеччина та Франція, засудили їх у США, ЄС, НАТО. Польща закликала ввести санкції щодо організаторів "виборів" в ОРДЛО.
Україна вимагає скликати ТКГ через "вибори" в ОРДЛО.