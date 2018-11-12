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У Путіна вже привітали Пушиліна і Пасічника з "перемогою на виборах"

У Путіна вже привітали Пушиліна і Пасічника з "перемогою на виборах"

Київ • УНН

 • 14605 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков надіслав вітання з так званою перемогою на псевдовиборах ватажків "ДНР" і "ЛНР" Денису Пушиліну та Леоніду Пасічнику. Про це в понеділок повідомив директор російського Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Сурков вже направив привітання з перемогою на "виборах"... Денису Пушиліну і Леоніду Пасічнику", - сказав він.

У привітанні Суркова вказано, що нібито висока "явка" "показала всьому світу, що на Донбасі живе гордий і розумний народ, який вірить у свої сили".

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей майже завершили підрахунок "голосів" на псевдовиборах 11 листопада. В ОРДО ватажку "ДНР" Денису Пушиліну присвоїли 60,9% "голосів" після нібито підрахунку 97,52% "бюлетенів", а в ОРЛО ватажку "ЛНР" Леоніду Пасічнику виділили 68,4% "голосів" за підсумками так званого підрахунку 96% "бюлетенів".

Додамо, фейкові вибори "Д/ЛНР" 11 листопада назвали незаконними Німеччина та Франція, засудили їх у СШАЄС, Великій Британії, НАТОПольща закликала ввести санкції щодо організаторів "виборів" в ОРДЛО.

Україна вимагає скликати ТКГ через "вибори" в ОРДЛО.

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