У Путіна вже привітали Пушиліна і Пасічника з "перемогою на виборах"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков надіслав вітання з так званою перемогою на псевдовиборах ватажків "ДНР" і "ЛНР" Денису Пушиліну та Леоніду Пасічнику. Про це в понеділок повідомив директор російського Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Сурков вже направив привітання з перемогою на "виборах"... Денису Пушиліну і Леоніду Пасічнику", - сказав він.
У привітанні Суркова вказано, що нібито висока "явка" "показала всьому світу, що на Донбасі живе гордий і розумний народ, який вірить у свої сили".
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей майже завершили підрахунок "голосів" на псевдовиборах 11 листопада. В ОРДО ватажку "ДНР" Денису Пушиліну присвоїли 60,9% "голосів" після нібито підрахунку 97,52% "бюлетенів", а в ОРЛО ватажку "ЛНР" Леоніду Пасічнику виділили 68,4% "голосів" за підсумками так званого підрахунку 96% "бюлетенів".
Додамо, фейкові вибори "Д/ЛНР" 11 листопада назвали незаконними Німеччина та Франція, засудили їх у США, ЄС, Великій Британії, НАТО. Польща закликала ввести санкції щодо організаторів "виборів" в ОРДЛО.
Україна вимагає скликати ТКГ через "вибори" в ОРДЛО.