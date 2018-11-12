У Путина уже поздравили Пушилина и Пасечника с "победой на выборах"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков направил поздравление с так называемой победой на псевдовыборах главарей "ДНР" и "ЛНР" Денису Пушилину и Леониду Пасичнику. Об этом в понедельник сообщил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Сурков уже направил поздравления с победой на "выборах"... Денису Пушилину и Леониду Пасичнику", - сказал он.
В поздравлении Суркова указано, что якобы высокая "явка" "показала всему миру, что на Донбассе живет гордый и умный народ, который верит в свои силы".
Напомним, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей почти завершили подсчет "голосов" на псевдовыборах 11 ноября. В ОРДО главарю "ДНР" Денису Пушилину присвоили 60,9% "голосов" после якобы подсчета 97,52% "бюллетеней", а в ОРЛО главарю "ЛНР" Леониду Пасичнику выделили 68,4% "голосов" по итогам так называемого подсчета 96% "бюллетеней".
Добавим, фейковые выборы "Д/ЛНР" 11 ноября назвали незаконными Германия и Франция, осудили их в США, ЕС, Великобритании, НАТО. Польша призвала ввести санкции в отношении организаторов "выборов" в ОРДЛО.
Украина требует созвать ТКГ из-за "выборов" в ОРДЛО.