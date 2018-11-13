Оккупированный Донбасс как российскую колонию нельзя "вживить" в Украину - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Оккупированный Донбасс как российская колония не может быть "искусственно вживлен" в Украине. Об этом министр иностранных дел Павел Климкин написал в Twitter, передает УНН.
"Оккупированный Донбасс, как российская колония, не может быть искусственно вживлен в цивилизованную и демократическую Украину. Можем обсуждать переходные периоды, разные подходы и модальности, но не этот фундаментальный принцип. В Украине будет свободный украинский европейский Донбасс", - написал П.Климкин.
Он отметил, что изоляция России в мире становится все более очевидной.
"Весь мир смеется с РФ, вот только людям на оккупированных украинских территориях не до смеха", - отметил он.
Как сообщал УНН, у Путина поздравили с так называемой победой на псевдовыборах главарей "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Напомним, фейковые выборы "Д/ЛНР" 11 ноября назвали незаконным Германия и Франция осудили их в США, ЕС, НАТО. Польша призвала ввести санкции в отношении организаторов "выборов" в ОРДЛО.
Украина требует созвать ТКГ из-за "выборов" в ОРДЛО.