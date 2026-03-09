путін привітав Моджтабу Хаменеї з обранням на посаду верховного лідера Ірану

Диктатор росії надіслав вітальне послання Моджтабі Хаменеї у зв’язку з його призначенням на посаду верховного лідера Ісламської Республіки. У своєму зверненні очільник кремля наголосив на важливості подальшого зміцнення партнерства та висловив підтримку Тегерану в умовах посилення міжнародного тиску. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

російський лідер зазначив, що діяльність на цій високій посаді вимагатиме великої мужності, оскільки Іран наразі протистоїть збройній агресії.

Зараз, коли Іран протистоїть збройній агресії, ваша діяльність на цій високій посаді, безперечно, вимагатиме великої мужності та самовідданості. Упевнений, що ви з честю продовжите справу вашого батька і згуртуєте іранський народ перед обличчям суворих випробувань – йдеться у тексті офіційної публікації.

путін також висловив переконання, що Моджтаба Хаменеї з честю продовжить справу свого батька. На думку президента рф, новий лідер зуміє згуртувати іранський народ перед обличчям суворих випробувань, зберігаючи курс на тісну співпрацю між країнами.

