Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана

Диктатор России направил поздравительное послание Моджтабе Хаменеи в связи с его назначением на пост верховного лидера Исламской Республики. В своем обращении глава Кремля подчеркнул важность дальнейшего укрепления партнерства и выразил поддержку Тегерану в условиях усиления международного давления. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Подробности

Российский лидер отметил, что деятельность на этом высоком посту потребует большого мужества, поскольку Иран сейчас противостоит вооруженной агрессии.

Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности. Уверен, что вы с честью продолжите дело вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний – говорится в тексте официальной публикации.

