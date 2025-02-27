путін про перші контакти з адміністрацією Трампа: вселяють надії
Київ • УНН
путін заявив про позитивні сигнали від адміністрації Трампа і готовність до відновлення відносин. За його словами, нова адміністрація США демонструє прагматизм, відмовляючись від стереотипів попередників.
російський диктатор володимир путін стверджує, що перші контакти з адміністрацією Дональда Трампа вселяють надії і що американські партнери демонструють прагматизм і "реальний" погляд на речі, передає УНН.
Ми всі бачимо як стрімко змінюється світ, обстановка у світі. Перші контакти з американською адміністрацією вселяють певні надії. Є зустрічний настрій працювати над відновленням міждержавних відносин. Важливо, що наші сьогоднішні партнери демонструють прагматизм і реальний погляд на речі
Російський диктатор також стверджує, що адміністрація Трампа відмовляються від багатьох нібито стереотипів, правил і месіанських, ідеологічних кліше своїх попередників, які нібито і призвели до кризи всієї системи міжнародних відносин.
Politico опублікувало 29 випадків, коли Трамп робив те, що хотів путін21.02.2025, 19:01 • 39841 перегляд
Водночас путін цинічно сказав, що начебто частина західних еліт "налаштована на збереження нестабільності у світі".
І ці сили намагатимуться зірвати або скомпрометувати діалог, що почався. Ми це з вами бачимо
Доповнення
Відомий актор і режисер Джордж Клуні виступив із різкою критикою на адресу адміністрації Дональда Трампа, заявивши, що нинішній політичний клімат базується на ігноруванні фактів і маніпуляціях.
24 лютого Президент США Дональд Трамп заявив, що веде серйозні переговори з президентом Росіїі Володимиром Путіним щодо закінчення війни, а також великих угод з рф.