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Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 7244 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
17:54 • 52643 перегляди

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії

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Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився

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“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
27 лютого, 11:16 • 107812 перегляди

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ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України

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путін про перші контакти з адміністрацією Трампа: вселяють надії

путін про перші контакти з адміністрацією Трампа: вселяють надії

Київ  •  УНН

 • 18648 перегляди

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путін заявив про позитивні сигнали від адміністрації Трампа і готовність до відновлення відносин. За його словами, нова адміністрація США демонструє прагматизм, відмовляючись від стереотипів попередників.

російський диктатор володимир путін стверджує, що перші контакти з адміністрацією Дональда Трампа вселяють надії і що американські партнери демонструють прагматизм і "реальний" погляд на речі, передає УНН.

Ми всі бачимо як стрімко змінюється світ, обстановка у світі. Перші контакти з американською адміністрацією вселяють певні надії. Є зустрічний настрій працювати над відновленням міждержавних відносин. Важливо, що наші сьогоднішні партнери демонструють прагматизм і реальний погляд на речі

- заявив путін. 

Російський диктатор також стверджує, що адміністрація Трампа відмовляються від багатьох нібито стереотипів, правил і месіанських, ідеологічних кліше своїх попередників, які нібито і призвели до кризи всієї системи міжнародних відносин.

Politico опублікувало 29 випадків, коли Трамп робив те, що хотів путін21.02.2025, 19:01 • 39841 перегляд

Водночас путін цинічно сказав, що начебто частина західних еліт "налаштована на збереження нестабільності у світі".

І ці сили намагатимуться зірвати або скомпрометувати діалог, що почався. Ми це з вами бачимо

- стверджує путін. 

Доповнення

Відомий актор і режисер Джордж Клуні виступив із різкою критикою на адресу адміністрації Дональда Трампа, заявивши, що нинішній політичний клімат базується на ігноруванні фактів і маніпуляціях.

24 лютого Президент США Дональд Трамп заявив, що веде серйозні переговори з президентом Росіїі Володимиром Путіним щодо закінчення війни, а також великих угод з рф. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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