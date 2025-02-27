путин о первых контактах с администрацией Трампа: вселяют надежды

ukenru
Эксклюзив
Вывоз украинских детей в беларусь: эксперт объяснила, почему этот процесс приостановился
13:35 • 11875 просмотра

Вывоз украинских детей в беларусь: эксперт объяснила, почему этот процесс приостановился

Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты
13:15 • 46575 просмотра

Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты

Эксклюзив
"Депутаты не понимают последствий": Южанина о законопроекте Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов
11:16 • 69058 просмотра

"Депутаты не понимают последствий": Южанина о законопроекте Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
09:18 • 131668 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
27 февраля, 07:59 • 113985 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"
26 февраля, 17:49 • 132683 просмотра

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль
26 февраля, 17:44 • 132259 просмотра

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль

Эксклюзив
Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре
26 февраля, 16:41 • 127327 просмотра

Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре

Эксклюзив
Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы
26 февраля, 14:30 • 124315 просмотра

Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым
26 февраля, 13:56 • 115490 просмотра

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Еще плюс 1150 оккупантов, 69 артсистем и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1150 оккупантов, 69 артсистем и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

27 февраля, 05:52 • 100628 просмотра
Верховный Суд отказал Коломойскому и подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка экс-владельцам

Верховный Суд отказал Коломойскому и подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка экс-владельцам

27 февраля, 07:07 • 104103 просмотра
США и рф начали новые переговоры в Стамбуле

США и рф начали новые переговоры в Стамбуле

27 февраля, 07:19 • 115748 просмотра
Администрация Трампа прекращает предоставление более 90% грантов USAID

Администрация Трампа прекращает предоставление более 90% грантов USAID

09:12 • 42168 просмотра
Компания, претендующая на управление ТРЦ "Гулливер", имеет налоговые долги на миллионы гривен

Компания, претендующая на управление ТРЦ "Гулливер", имеет налоговые долги на миллионы гривен

11:50 • 100955 просмотра
публикации
Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты

Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты

13:15 • 46763 просмотра
Компания, претендующая на управление ТРЦ "Гулливер", имеет налоговые долги на миллионы гривен

Компания, претендующая на управление ТРЦ "Гулливер", имеет налоговые долги на миллионы гривен

11:50 • 100955 просмотра
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Эксклюзив

09:18 • 131695 просмотра
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
Эксклюзив

26 февраля, 11:28 • 184194 просмотра
Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

26 февраля, 10:54 • 184911 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Балтийском море из рыболовной сети спасли редкого горбатого кита

В Балтийском море из рыболовной сети спасли редкого горбатого кита

26 февраля, 17:09 • 118770 просмотра
Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

26 февраля, 15:18 • 120898 просмотра
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

26 февраля, 08:37 • 151542 просмотра
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 139810 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 126874 просмотра
Актуальное
путин о первых контактах с администрацией Трампа: вселяют надежды

путин о первых контактах с администрацией Трампа: вселяют надежды

Киев  •  УНН

 • 5734 просмотра

Read in English

путин заявил о позитивных сигналах от администрации Трампа и готовности к восстановлению отношений. По его словам, новая администрация США демонстрирует прагматизм, отказываясь от стереотипов предшественников.

российский диктатор владимир путин утверждает, что первые контакты с администрацией Дональда Трампа вселяют надежды и сто американские партнеры демонстрируют прагматизм и "реальный" взгяд на вещи, передает УНН.

Мы все видим как стремительно меняется мир, обстановка в мире. Первые контакты с американской администрацией вселяют определенные надежды. Есть встречный настрой работать над восстановлением межгосударственных отношений. Важно, что наши сегодняшнее партнеры демонстрируют прагматизм и реальный взгляд на вещи

- заявил путин. 

Российский диктатор также утверждает, что администрация Трампа отказываются от многих якобы стереотипов, правил и мессианских, идеологических клише своих предшественников которые якобы и привели к кризису всей системы международных отношений.

Politico опубликовало 29 случаев, когда Трамп делал то, что хотел Путин21.02.2025, 19:01 • 39828 просмотров

В то же время путин цинично сказал, что будто бы часть западных элит "настроена на сохранение нестабильности в мире".

И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог. Мы это с вами видим

– утверждает путин. 

Дополнение

Известный актер и режиссер Джордж Клуни выступил с резкой критикой в адрес администрации Дональда Трампа, заявив, что нынешний политический климат базируется на игнорировании фактов и манипуляциях.

24 февраля Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет серьезные переговоры с президентом россии владимиром путиным относительно окончания войны, а также крупных сделок с рф. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы