путин о первых контактах с администрацией Трампа: вселяют надежды
Киев • УНН
путин заявил о позитивных сигналах от администрации Трампа и готовности к восстановлению отношений. По его словам, новая администрация США демонстрирует прагматизм, отказываясь от стереотипов предшественников.
российский диктатор владимир путин утверждает, что первые контакты с администрацией Дональда Трампа вселяют надежды и сто американские партнеры демонстрируют прагматизм и "реальный" взгяд на вещи, передает УНН.
Мы все видим как стремительно меняется мир, обстановка в мире. Первые контакты с американской администрацией вселяют определенные надежды. Есть встречный настрой работать над восстановлением межгосударственных отношений. Важно, что наши сегодняшнее партнеры демонстрируют прагматизм и реальный взгляд на вещи
Российский диктатор также утверждает, что администрация Трампа отказываются от многих якобы стереотипов, правил и мессианских, идеологических клише своих предшественников которые якобы и привели к кризису всей системы международных отношений.
Politico опубликовало 29 случаев, когда Трамп делал то, что хотел Путин21.02.2025, 19:01 • 39828 просмотров
В то же время путин цинично сказал, что будто бы часть западных элит "настроена на сохранение нестабильности в мире".
И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог. Мы это с вами видим
Дополнение
Известный актер и режиссер Джордж Клуни выступил с резкой критикой в адрес администрации Дональда Трампа, заявив, что нынешний политический климат базируется на игнорировании фактов и манипуляциях.
24 февраля Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет серьезные переговоры с президентом россии владимиром путиным относительно окончания войны, а также крупных сделок с рф.