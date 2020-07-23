Путін присвоїв Кадирову звання генерал-майора

ukru
19 березня, 18:42 • 53598 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 105282 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 103222 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 118697 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 124937 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120699 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 157269 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125191 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124877 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123971 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 53827 перегляди
Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

19 березня, 19:17 • 18873 перегляди
Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

19 березня, 19:38 • 34131 перегляди
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 38887 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 38554 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 97984 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 104358 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 89917 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 157277 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 118866 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 54579 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 61895 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 108568 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 126726 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 126047 перегляди
Актуальне
Путін присвоїв Кадирову звання генерал-майора

Путін присвоїв Кадирову звання генерал-майора

Київ • УНН

 • 14701 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі “ВКонтакте”, що президент Росії Володимир Путін присвоїв йому звання генерал-майора. За словами Кадирова, Путін зачитав йому текст указу по телефону і привітав, пише УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.

“Я вдячний Володимиру Путіну за привласнення нового звання, як і за все, що він робить для розвитку нашої великої держави. Я завжди говорив і ще раз повторюю, що є вірним піхотинцем нашого президента, готовий виконати його наказ найвищої складності на будь-якому континенті. Для цього у нас є все — воля, рішучість, повна готовність, техніка і, щоб ні у кого не виникало запитань, законно видана федеральними структурами зброя”, — заявив глава Чечні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Австрії вбито уродженця Чечні, що критикував Кадирова

У 2009 році колишній президент Росії Дмитро Медведєв присвоїв 33-річному Кадирову звання генерал-майора міліції. Тоді він став наймолодшим генерал-майором в країні. Зараз глава Чеченської республіки уточнив, що його перевели з структур МВС до Росгвардії.

“Висловлюю велику подяку дорогому брату, головнокомандувачу військами Національної гвардії РФ Віктору Золотову, за ухвалене рішення про моє переведення зі структури МВС до Росгвардії. Віктор Васильович, велике спасибі! Ми зробимо все, щоб виправдати довіру президента Росії!” — написав у соцмережі Кадиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Очільник Росгвардії пригрозив зробити з Навального “соковиту відбивну”

Документ про присвоєння військового звання Кадирову був опублікований на офіційному порталі правової інформації.

Правозахисники і журналісти неодноразово заявляли про масові порушення прав людини в Чечні, зокрема про позасудові розправи, створення таємних в’язниць, переслідуванні інакодумців і представників ЛГБТ-спільноти. Представники російської влади або заперечують ці звинувачення, або вказують на великі заслуги Кадирова і його оточення “у боротьбі з сепаратизмом і тероризмом”.

У 2004 році Путін присвоїв Кадирову звання Героя Росії. Глава Чечні був також нагороджений орденом “За заслуги перед Вітчизною”, орденом Пошани, орденом Мужності і іншими орденами та медалями.

Нагадаємо, напередодні глава Чечні Кадиров заявив, що перед ним “має вибачитися” президент України Володимир Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США вводять санкції проти Кадирова

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32