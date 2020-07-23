Путін присвоїв Кадирову звання генерал-майора

“Я вдячний Володимиру Путіну за привласнення нового звання, як і за все, що він робить для розвитку нашої великої держави. Я завжди говорив і ще раз повторюю, що є вірним піхотинцем нашого президента, готовий виконати його наказ найвищої складності на будь-якому континенті. Для цього у нас є все — воля, рішучість, повна готовність, техніка і, щоб ні у кого не виникало запитань, законно видана федеральними структурами зброя”, — заявив глава Чечні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Австрії вбито уродженця Чечні, що критикував Кадирова

У 2009 році колишній президент Росії Дмитро Медведєв присвоїв 33-річному Кадирову звання генерал-майора міліції. Тоді він став наймолодшим генерал-майором в країні. Зараз глава Чеченської республіки уточнив, що його перевели з структур МВС до Росгвардії.

“Висловлюю велику подяку дорогому брату, головнокомандувачу військами Національної гвардії РФ Віктору Золотову, за ухвалене рішення про моє переведення зі структури МВС до Росгвардії. Віктор Васильович, велике спасибі! Ми зробимо все, щоб виправдати довіру президента Росії!” — написав у соцмережі Кадиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Очільник Росгвардії пригрозив зробити з Навального “соковиту відбивну”

Документ про присвоєння військового звання Кадирову був опублікований на офіційному порталі правової інформації.

Правозахисники і журналісти неодноразово заявляли про масові порушення прав людини в Чечні, зокрема про позасудові розправи, створення таємних в’язниць, переслідуванні інакодумців і представників ЛГБТ-спільноти. Представники російської влади або заперечують ці звинувачення, або вказують на великі заслуги Кадирова і його оточення “у боротьбі з сепаратизмом і тероризмом”.

У 2004 році Путін присвоїв Кадирову звання Героя Росії. Глава Чечні був також нагороджений орденом “За заслуги перед Вітчизною”, орденом Пошани, орденом Мужності і іншими орденами та медалями.

Нагадаємо, напередодні глава Чечні Кадиров заявив, що перед ним “має вибачитися” президент України Володимир Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США вводять санкції проти Кадирова