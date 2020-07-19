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Глава Чечні Кадиров заявив, що перед ним "має вибачитися" Зеленський

Глава Чечні Кадиров заявив, що перед ним "має вибачитися" Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Глава Чечні Рамзан Кадиров зажадав від Президента України Володимира Зеленського “підтвердити” принесені ним раніше вибачення. Відповідну заяву він опублікував в своєму Telegram-каналі, передає УНН.

“Колись я знав Зеленського як людину, яка, визнавши свою провину, мала честь вибачитися. Це було гідно чоловіка. Але тільки навіщо тепер... намагатися... викручуватися, крутити, намагатися підняти себе? Тепер же Ви, отримавши повноваження президента України, кожен раз придумуєте нові версії... Вам доведеться твердо визначитися зі своєю позицією і підтвердити свої вибачення. Якщо ж ні, то Вам доведеться відповісти переді мною”, — написав він.

Так Кадиров відреагував на уривок з інтерв’ю Зеленського, взятого півтора роки тому, ще в статусі кандидата у Президенти України. У ньому чинний український лідер розповів, що в одному з шоу студії “Квартал 95” показали кадри з Кадировим, що плаче.

Після цього у Зеленського, за його словами, запитали, чи не буде ця ситуація неоднозначно сприйнята мусульманами. У відповідь Глава держави заявив, що просить вибачення, якщо цей ролик зачіпив чиїсь релігійні почуття.

У своєму повідомленні Кадиров також заявив, що Зеленський нібито “нечесний не тільки в своїх словах, але і в передвиборних обіцянках”. Так, на думку Кадирова, раніше народи Росії і України “не могли допустити навіть думки про те, що їх розділить війна”.

На завершення глава Чечні закликав Президента зробити перший крок для вибудовування нібито “добросусідських відносин між Москвою і Києвом”.

Додамо, що Кадиров іноді коментує події в Україні, наприклад — влітку 2019 року він реагував на знесення пам’ятника Жукову в Харкові.

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