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КИЇВ. 2 червня. УНН. Люди, які зруйнували бюст маршала СРСР Георгія Жукова в Харкові — вандали, які “покрили себе ганьбою”. Про це написав глава Чечні Рамзан Кадиров у своєму Telegram-каналі, зазначає УНН.

“Упевнений, що сотні міст світу вважали б за честь мати в своїх парках, скверах і на площах пам’ятник Георгія Жукова. Якщо в Харкові сектористи і корпусисти знесли його бюст, вони нічим не прославилися, а покрили себе ганьбою”, — написав він.

Кадиров припустив, що своїми діями вандали хотіли “зробити жест в бік Заходу”. Однак він підкреслив, що в “підкореному військами Жукова” Берліні ніхто б так не вчинив.

Глава Чечні також нагадав, що під командуванням Жукова 1-й Білоруський фронт дійшов до Берліна.

Нагадуємо, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в неділю назвала знесення пам’ятника маршалу Георгію Жукову в Харкові і включення Володимира Познера в базу даних сайту “Миротворець” “серйозним викликом” для нової влади України.

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