МЗС РФ: знесення пам'ятника Жукову у Харкові - серйозний виклик для нової влади України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в неділю назвала знесення пам’ятника маршалу Георгію Жукову в Харкові і включення Володимира Познера в базу даних сайту “Миротворець” “серйозним викликом” для нової влади України, пише УНН.
“Включення Володимира Познера в списки “Миротворця” та знесення пам’ятника Жукову в Харкові — серйозний виклик для нової влади, якій доведеться розставити розділові знаки в реченні “Засудити не можна промовчати”, — написала вона на своїй сторінці в Facebook.
Варто нагадати, у Харкові активісти повалили пам’ятник радянському маршалу Георгію Жукову. Так, активісти повалили пам’ятник Жукову. Силовики намагалися зупинити їх, проте ті за допомогою драбини та мотузки повалили постамент. На місці бюсту встановили український прапор. Сам бюст розбивали на частини та намагалися збити букви з постаменту.