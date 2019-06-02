Кадыров решил также отреагировать на снос памятника Жукову в Харькове

“Уверен, что сотни городов мира посчитали бы за честь иметь в своих парках, скверах и на площадях памятник Георгия Жукова. Если в Харькове сектористы и корпусисты снесли его бюст, они ничем не прославились, а покрыли себя позором”, — написал он.

Кадыров предположил, что своими действиями вандалы хотели “сделать жест в сторону Запада”. Однако он подчеркнул, что в “повергнутом войсками Жукова” Берлине никто бы так не поступил.

Глава Чечни также напомнил, что под командованием Жукова 1-й Белорусский фронт дошел до Берлина.

Напоминаем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье назвала снос памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове и включение Владимира Познера в базу данных сайта “Миротворец” “серьезным вызовом” для новой власти Украины.