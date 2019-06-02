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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 39751 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 107936 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135643 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143732 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129792 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130020 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Кадыров решил также отреагировать на снос памятника Жукову в Харькове

Кадыров решил также отреагировать на снос памятника Жукову в Харькове

Киев  •  УНН

 • 20561 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Люди, разрушившие бюст маршала СССР Георгия Жукова в Харькове — вандалы, которые “покрыли себя позором”. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, отмечает УНН.

“Уверен, что сотни городов мира посчитали бы за честь иметь в своих парках, скверах и на площадях памятник Георгия Жукова. Если в Харькове сектористы и корпусисты снесли его бюст, они ничем не прославились, а покрыли себя позором”, — написал он.

Кадыров предположил, что своими действиями вандалы хотели “сделать жест в сторону Запада”. Однако он подчеркнул, что в “повергнутом войсками Жукова” Берлине никто бы так не поступил.

Глава Чечни также напомнил, что под командованием Жукова 1-й Белорусский фронт дошел до Берлина.

Напоминаем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье назвала снос памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове и включение Владимира Познера в базу данных сайта “Миротворец” “серьезным вызовом” для новой власти Украины.

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