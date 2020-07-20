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Актуальне
США вводять санкції проти Кадирова

США вводять санкції проти Кадирова

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Сполучені Штати вводять санкції проти глави Чечні Рамзана Кадирова. Про це заявив Держсекретар США Майк Помпео в понеділок, передає УНН з посиланням на відповідну заяву.

"Сьогодні Державний департамент публічно визначає Рамзана Кадирова, главу Чеченської Республіки Російської Федерації, відповідно до розділу 7031 (с) Акту про асигнування Державного департаменту, іноземних операцій і суміжних програм 2020 року", - сказано в заяві.

Відзначимо, що згідно зі згаданим разділом закону, іноземним чиновникам, яких Держдеп підозрює в причетності до великої корупції або грубих порушень прав людини, а також їх найближчим родичам забороняється в'їзд у США.

"Це обумовлено участю Кадирова в грубих порушеннях прав людини в Чеченській Республіці. Департамент має велику достовірну інформацію про те, що Кадиров несе відповідальність за численні грубі порушення прав людини, скоєні більше десяти років тому, включаючи тортури і позасудові страти", - заявив Помпео.

Повідомляється, що санкції також стосуються дружини Кадирова Медні Кадирової і його дочок Айшат Кадирової та Карини (вона ж Хадижат) Кадирової.

Як повідомляв УНН, напередодні Рамзан Кадиров зажадав від Президента України Володимира Зеленського "підтвердити" принесені ним раніше вибачення.

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