США вводять санкції проти Кадирова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Сполучені Штати вводять санкції проти глави Чечні Рамзана Кадирова. Про це заявив Держсекретар США Майк Помпео в понеділок, передає УНН з посиланням на відповідну заяву.
"Сьогодні Державний департамент публічно визначає Рамзана Кадирова, главу Чеченської Республіки Російської Федерації, відповідно до розділу 7031 (с) Акту про асигнування Державного департаменту, іноземних операцій і суміжних програм 2020 року", - сказано в заяві.
Відзначимо, що згідно зі згаданим разділом закону, іноземним чиновникам, яких Держдеп підозрює в причетності до великої корупції або грубих порушень прав людини, а також їх найближчим родичам забороняється в'їзд у США.
"Це обумовлено участю Кадирова в грубих порушеннях прав людини в Чеченській Республіці. Департамент має велику достовірну інформацію про те, що Кадиров несе відповідальність за численні грубі порушення прав людини, скоєні більше десяти років тому, включаючи тортури і позасудові страти", - заявив Помпео.
Повідомляється, що санкції також стосуються дружини Кадирова Медні Кадирової і його дочок Айшат Кадирової та Карини (вона ж Хадижат) Кадирової.
Як повідомляв УНН, напередодні Рамзан Кадиров зажадав від Президента України Володимира Зеленського "підтвердити" принесені ним раніше вибачення.