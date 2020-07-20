США вводят санкции против Кадырова
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Соединенные Штаты вводят санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом заявил Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник, передает УНН со ссылкой на соответствующее заявление.
"Сегодня Государственный департамент публично определяет Рамзана Кадырова, глава Чеченской Республики Российской Федерации, в соответствии с разделом 7031 (с) Закона об ассигнованиях Государственного департамента, иностранных операций и смежных программ 2020 года", - говорится в заявлении.
Отметим, что согласно упомянутым разделом закона, иностранным чиновникам, которых Госдеп подозревает в причастности к большой коррупции или грубых нарушениях прав человека, а также их близким родственникам запрещается въезд в США.
"Это обусловлено участием Кадырова в грубых нарушениях прав человека в Чеченской Республике. Департамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни", - заявил Помпео.
Сообщается, что санкции также касаются жены Кадырова Медни Кадыровой и его дочерей Айшат Кадыровой и Карины (она же Хадижат) Кадыровой.
Как сообщал УНН, накануне Рамзан Кадыров потребовал от Президента Украины Владимира Зеленского "подтвердить" принесенные им ранее извинения.