Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил на своей странице в социальной сети “ВКонтакте”, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора. По словам Кадырова, Путин зачитал ему текст указа по телефону и поздравил, пишет УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
“Я благодарен Владимиру Путину за присвоение нового звания, как и всего, что он делает для развития нашей великой державы. Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего президента, готов выполнить его приказ высокой сложности на любом континенте. Для этого у нас есть все — воля, решительность, полная готовность, техника и, чтобы ни у кого не возникало вопросов, законно выданное федеральными структурами оружие”, — заявил глава Чечни.
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В 2009 году бывший президент России Дмитрий Медведев присвоил 33-летнему Кадырову звание генерал-майора милиции. Тогда он стал самым молодым генерал-майором в стране. Сейчас глава Чеченской республики уточнил, что его перевели из структур МВД в Росгвардию.
“Выражаю большую благодарность дорогому брату, главнокомандующему войсками Национальной гвардии РФ Виктору Золотову, за принятое решение о моем переводе из структуры МВД в Росгвардию. Виктор Васильевич, большое спасибо! Мы сделаем все, чтобы оправдать доверие президента России!” — написал в соцсети Кадыров.
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Документ о присвоении воинского звания Кадырову был опубликован на официальном портале правовой информации.
Правозащитники и журналисты неоднократно заявляли о массовых нарушениях прав человека в Чечне, в частности о внесудебных расправах, создании тайных тюрем, преследовании инакомыслящих и представителей ЛГБТ-сообщества. Представители российской власти или отрицают эти обвинения, или указывают на большие заслуги Кадырова и его окружения “в борьбе с сепаратизмом и терроризмом”.
В 2004 году Путин присвоил Кадырову звание Героя России. Глава Чечни был также награжден орденом “За заслуги перед Отечеством”, орденом Почета, орденом Мужества и другими орденами и медалями.
Напомним, накануне глава Чечни Кадыров заявил, что перед ним “должен извиниться” президент Украины Владимир Зеленский.
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