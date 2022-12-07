путін не виключив, що війна в Україні буде тривалою
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. російський диктатор володимир путін припустив, що війна в Україні буде тривалою. Про це він сказав під час онлайн засідання ради з прав людини, передає УНН.
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Говорячи про так звану "спецоперацію", російський диктатор сказав:" Звичайно, це тривалий процес може бути, але поява нових територій – значний результат для росії".
Він також дозволив собі зауважити, що "Азовське море стало внутрішнім морем".
"Ще Петро боровся за вихід до Азовського моря", - додав путін.
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Крім того, путін поспішив запевнити, що у додаткових мобілізаційних заходах "немає необхідності". Він розповів членам РПЛ, що на передовій перебувають "всього 77 тисяч мобілізованих".
За словами російського диктатора, в "бойовому резерві" рф зараз нібито перебуває 150 тисяч мобілізованих, тому "необхідності у проведенні мобілізаційних заходів не має".
Щоправда уже навіть російські ЗМІ починають писати про те, що у січні у рф розпочнеться друга хвиля мобілізації.
Нагадаємо
За добу Збройні сили України знищили 540 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення – приблизно 92 740.