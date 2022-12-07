путин не исключил, что война в Украине будет продолжительной
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. российский диктатор владимир путин предположил, что война в Украине будет продолжительной. Об этом он сказал во время онлайн заседания совета по правам человека, передает УНН.
Детали
Говоря о так называемой "спецоперации", российский диктатор сказал: "Конечно, это длительный процесс может быть, но появление новых территорий – значительный результат для россии".
Он также позволил себе заметить, что "Азовское море стало внутренним морем".
"Еще Петр боролся за выход к Азовскому морю", - добавил путин.
Добавим
Кроме того, путин поспешил заверить, что в дополнительных мобилизационных мероприятиях "нет необходимости". Он рассказал членам спч, что на передовой находятся "всего 77 тысяч мобилизованных".
По словам российского диктатора, в "боевом резерве" рф сейчас якобы находится 150 тысяч мобилизованных, поэтому "необходимости в проведении мобилизационных мероприятий нет".
Правда уже даже российские СМИ начинают писать о том, что в январе в россии начнется вторая волна мобилизации.
Напомним
За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 540 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения – примерно 92 740.