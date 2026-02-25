путін надав фсб карт-бланш на придушення інакомислення перед виборами - розвідка

російський диктатор володимир путін 24 лютого виступив на колегії фсб з промовою, яка в перекладі з кремлівської мови на людську означає: силовий апарат отримав карт-бланш на придушення будь-якого інакодумства напередодні думських виборів у вересні. Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки, передає УНН.

Деталі

Як відзначили у розвідці, формально йшлося про внутрішню безпеку, протидію тероризму та підступи українських спецслужб. Однак центральним епізодом стало те, що путін особисто поставив фсб завдання забезпечити "суверенність" виборчого процесу на майбутніх виборах – евфемізм для системи, в якій результат відомий до початку голосування.

Зростання "злочинів терористичної спрямованості" путін традиційно приписав Києву та його "зарубіжним кураторам" – формулювання настільки універсальне, що під нього підпадає будь-який незручний інцидент на території рф. На цьому фундаменті він анонсував розширення повноважень відомства та поглиблення його координації з міністерством оборони, росгвардією і мвс – тобто злиття всіх інструментів примусу в єдиний кулак - йдеться у повідомленні.

Окремо прозвучали кіберзагрози, санкційний тиск і нецільове використання коштів держоборонзамовлення – набір, що красномовно говорить про стан економіки країни, яка п’ятий рік фінансує власне виснаження.

Наратив "фортеця в облозі", який путін експлуатує вже два десятиліття, у цьому виступі доведений до логічного завершення: зовнішній ворог, внутрішній зрадник і вибори, які потрібно "захистити" – і насамперед від самих виборців, резюмували в розвідці.

