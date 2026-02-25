$43.260.03
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 5286 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 12120 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
09:16 • 14914 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09 • 20545 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
08:12 • 18982 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 17541 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 22130 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 28482 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 23013 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
путін надав фсб карт-бланш на придушення інакомислення перед виборами - розвідка

Київ • УНН

 • 320 перегляди

володимир путін на колегії фсб 24 лютого надав силовому апарату карт-бланш на придушення інакомислення перед думськими виборами. фсб отримала завдання забезпечити "суверенність" виборчого процесу.

путін надав фсб карт-бланш на придушення інакомислення перед виборами - розвідка

російський диктатор володимир путін 24 лютого виступив на колегії фсб з промовою, яка в перекладі з кремлівської мови на людську означає: силовий апарат отримав карт-бланш на придушення будь-якого інакодумства напередодні думських виборів у вересні. Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки, передає УНН.

Деталі

Як відзначили у розвідці, формально йшлося про внутрішню безпеку, протидію тероризму та підступи українських спецслужб. Однак центральним епізодом стало те, що путін особисто поставив фсб завдання забезпечити "суверенність" виборчого процесу на майбутніх виборах – евфемізм для системи, в якій результат відомий до початку голосування.

Зростання "злочинів терористичної спрямованості" путін традиційно приписав Києву та його "зарубіжним кураторам" – формулювання настільки універсальне, що під нього підпадає будь-який незручний інцидент на території рф. На цьому фундаменті він анонсував розширення повноважень відомства та поглиблення його координації з міністерством оборони, росгвардією і мвс – тобто злиття всіх інструментів примусу в єдиний кулак 

- йдеться у повідомленні.

У рф засекретили дані про доходи, бідність і зарплати бюджетників - розвідка18.02.26, 16:08 • 3412 переглядiв

Окремо прозвучали кіберзагрози, санкційний тиск і нецільове використання коштів держоборонзамовлення – набір, що красномовно говорить про стан економіки країни, яка п’ятий рік фінансує власне виснаження.

Наратив "фортеця в облозі", який путін експлуатує вже два десятиліття, у цьому виступі доведений до логічного завершення: зовнішній ворог, внутрішній зрадник і вибори, які потрібно "захистити" – і насамперед від самих виборців, резюмували в розвідці.

У росії посилюють контроль за мобільним зв’язком: SIM-карти прив’яжуть до IMEI, з’являться "дитячі" номери - розвідка18.02.26, 16:43 • 3481 перегляд

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт