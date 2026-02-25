путин дал фсб карт-бланш на подавление инакомыслия перед выборами - разведка

$43.260.03
50.970.04
ukenru
12:46 • 2356 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 5530 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01 • 12341 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
09:16 • 15094 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 20697 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
08:12 • 19102 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 17639 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 22173 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 28529 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 23034 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
Погода
+1°
3.2м/с
89%
750мм
Мужчина открыл стрельбу по военнослужащим ТЦК в Луцке25 февраля, 03:43 • 10884 просмотра
Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол25 февраля, 07:00 • 15488 просмотра
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico09:26 • 15876 просмотра
На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова11:07 • 8470 просмотра
В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране12:05 • 6788 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
12:01 • 12337 просмотра
12:01 • 12337 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:55 • 42070 просмотра
24 февраля, 12:55 • 42070 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 09:05 • 52237 просмотра
24 февраля, 09:05 • 52237 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 69729 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
23 февраля, 13:20 • 86608 просмотра
23 февраля, 13:20 • 86608 просмотра
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 16861 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 20547 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 22873 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 27407 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 35790 просмотра
путин дал фсб карт-бланш на подавление инакомыслия перед выборами - разведка

Киев • УНН

 • 412 просмотра

владимир путин на коллегии фсб 24 февраля дал силовому аппарату карт-бланш на подавление инакомыслия перед думскими выборами. фсб получила задание обеспечить "суверенность" избирательного процесса.

путин дал фсб карт-бланш на подавление инакомыслия перед выборами - разведка

Российский диктатор владимир путин 24 февраля выступил на коллегии фсб с речью, которая в переводе с кремлевского языка на человеческий означает: силовой аппарат получил карт-бланш на подавление любого инакомыслия накануне думских выборов в сентябре. Об этом сообщили в Службе внешней разведки, передает УНН.

Детали

Как отметили в разведке, формально речь шла о внутренней безопасности, противодействии терроризму и происках украинских спецслужб. Однако центральным эпизодом стало то, что путин лично поставил фсб задачу обеспечить "суверенность" избирательного процесса на предстоящих выборах – эвфемизм для системы, в которой результат известен до начала голосования.

Рост "преступлений террористической направленности" путин традиционно приписал Киеву и его "зарубежным кураторам" – формулировка настолько универсальная, что под нее подпадает любой неудобный инцидент на территории рф. На этом фундаменте он анонсировал расширение полномочий ведомства и углубление его координации с министерством обороны, росгвардией и МВД – то есть слияние всех инструментов принуждения в единый кулак 

- говорится в сообщении.

В рф засекретили данные о доходах, бедности и зарплатах бюджетников - разведка18.02.26, 16:08 • 3412 просмотров

Отдельно прозвучали киберугрозы, санкционное давление и нецелевое использование средств гособоронзаказа – набор, красноречиво говорящий о состоянии экономики страны, которая пятый год финансирует собственное истощение.

Нарратив "крепость в осаде", который путин эксплуатирует уже два десятилетия, в этом выступлении доведен до логического завершения: внешний враг, внутренний предатель и выборы, которые нужно "защитить" – и прежде всего от самих избирателей, резюмировали в разведке.

В россии усиливают контроль за мобильной связью: SIM-карты привяжут к IMEI, появятся "детские" номера - разведка18.02.26, 16:43 • 3481 просмотр

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира