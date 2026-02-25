путин дал фсб карт-бланш на подавление инакомыслия перед выборами - разведка

Российский диктатор владимир путин 24 февраля выступил на коллегии фсб с речью, которая в переводе с кремлевского языка на человеческий означает: силовой аппарат получил карт-бланш на подавление любого инакомыслия накануне думских выборов в сентябре. Об этом сообщили в Службе внешней разведки, передает УНН.

Детали

Как отметили в разведке, формально речь шла о внутренней безопасности, противодействии терроризму и происках украинских спецслужб. Однако центральным эпизодом стало то, что путин лично поставил фсб задачу обеспечить "суверенность" избирательного процесса на предстоящих выборах – эвфемизм для системы, в которой результат известен до начала голосования.

Рост "преступлений террористической направленности" путин традиционно приписал Киеву и его "зарубежным кураторам" – формулировка настолько универсальная, что под нее подпадает любой неудобный инцидент на территории рф. На этом фундаменте он анонсировал расширение полномочий ведомства и углубление его координации с министерством обороны, росгвардией и МВД – то есть слияние всех инструментов принуждения в единый кулак - говорится в сообщении.

Отдельно прозвучали киберугрозы, санкционное давление и нецелевое использование средств гособоронзаказа – набор, красноречиво говорящий о состоянии экономики страны, которая пятый год финансирует собственное истощение.

Нарратив "крепость в осаде", который путин эксплуатирует уже два десятилетия, в этом выступлении доведен до логического завершения: внешний враг, внутренний предатель и выборы, которые нужно "защитить" – и прежде всего от самих избирателей, резюмировали в разведке.

