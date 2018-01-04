Пункти пропуску на українсько-польському кордоні працюють у штатному режимі - ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У Державній фіскальній службі України спростовують інформацію про ускладнення в роботі пунктів пропуску між Україною та Польщею. Про це повідомляє прес-служба ДФС, передає УНН.
“Пункти пропуску на українсько-польському кордоні працюють у штатному режимі. Всі оформлення в’їзду/виїзду відбуваються за менш ніж годину. Щодо інформації, яка поширювалася у соціальних мережах 4 січня 2018 року про ускладнення роботи пунктів пропуску "Ягодин" Волинської митниці ДФС, а також "Рава-Руська" та "Краківець" Львівської митниці ДФС через мітинги врегульована.
Вимоги блокувальників, роз’яснити нові правила перетину кордону, які діють з 1 січня 2018 року — виконано. Трафік автомобілів поновлено, пропуск автомобілів відбувається у штатному режимі”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, прикордонники облаштували понад 140 км кордону з РФ.