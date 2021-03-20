"ПСЖ" запропонував нападаючому Мбаппе новий контракт на 30 млн євро

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За неофіційною поки що інформацією клуб готовий продовжити контракт з нападаючим Мбаппе з окладом в 30 мільйонів євро на рік.

Чинний контракт з "ПСЖ" закінчується в червні 2022 року, а форвард вже привернув увагу представників найбільших клубів, зокрема ним цікавляться "Реал" та "Ліверпуль".

У поточному сезоні Мбаппе провів за "ПСЖ" 35 матчів, в яких забив 28 голів і віддав дев'ять результативних передач.

У матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Барселони" Мбаппе забив свій 25 м'яч в головному європейському турнірі в віці 22 років і 80 днів, ставши наймолодшим гравцем, який досяг цієї позначки. Раніше цей рекорд належав Ліонелю Мессі (22 роки і 286 днів).