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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 38382 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 55829 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106243 просмотра

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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3 марта, 07:14 • 194152 просмотра

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“ПСЖ” предложил нападающему Мбаппе новый контракт на 30 млн евро

“ПСЖ” предложил нападающему Мбаппе новый контракт на 30 млн евро

Киев  •  УНН

 • 13316 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Футбольный клуб “ПСЖ” намерен продлить контракт с 22-летним игроком Килианом Мбаппе, сообщает УНН со ссылкой на L’ÉQUIPE.

Детали

По неофициальной пока информации клуб готов продлить контракт с нападающим Мбаппе с окладом в 30 миллионов евро в год.
Действующий контракт с “ПСЖ” истекает в июне 2022 года, а форвард уже привлек внимание представителей крупнейших клубов, в частности им интересуются “Реал” и “Ливерпуль”.

В текущем сезоне Мбаппе провел за “ПСЖ” 35 матчей, в которых забил 28 голов и отдал девять результативных передач.

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов против “Барселоны” Мбаппе забил свой 25 мяч в главном европейском турнире в возрасте 22 лет и 80 дней, став самым молодым игроком, который достиг этой отметки. Ранее этот рекорд принадлежал Лионелю Месси (22 года и 286 дней).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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