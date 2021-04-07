Психолог: із запровадженням локдауну зростає кількість звернень щодо домашнього насильства

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Пандемія коронавірусу та суворі обмеження спровокували сплеск домашнього насильства як у всьому світі, так і в Україні. Про те, як в умовах локдауну працюють притулки та до кого звернутися за допомогою під час кризової ситуації, журналісту УНН розповіла психолог, консультантка Національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації “Ла-Страда Україна” Валерія Бондар.

Цитата:

“Якщо говорити про Київ, то в столиці є чотири притулки, у які входять безпосередньо кризові кімнати, створені Київською міською державною адміністрацією. Також одна соціальна квартира, яка розміщує молодих мам, вагітних жінок і дівчат, які опинилися в складній ситуації. Київська область також має три притулки — в Вишгороді, Василькові та Фастові”, — розповіла вона.

Співрозмовниця додала, що на всій території України в кожному районі є центри соціально-психологічної допомоги, де постраждалі особи можуть отримати консультацію різних фахівців у денний час.

Окрім того, Луганська та Донецька області мають по три притулки, створені за підтримки Фонду ООН в галузі народонаселення. Нещодавно кризова кімната відкрилася в Дніпрі, денний центр діє у Вінниці. Чотири притулки налічуються в Харкові, також є притулки у Львові та Херсоні.

Деталі

За словами психолога, у порівнянні з минулим роком, кількість звернень на телефон гарячої лінії збільшилася вдвічі. Всього за рік їх організація отримала майже 30 тисяч запитів щодо домашьного насильства.

“На сьогоднішній день кількість телефонних дзвінків також збільшується. Пов’язано це з тим, що чоловік і жінка залишаються наодинці, відбувається ситуація домашнього насильства, тому вони звертаються”, — розповіла Бондар.

Згідно зі статисткою, наданою громадською організацією "Ла-Страда Україна", частіше по допомогу звертаються жінки — 83,6%, чоловіча частка становить 16,4%. Види насильства розподіляються наступним чином: 51,3% — психологічне, 34,7% — фізичне, 12,8% — економічне та 1,2% — сексуальне.

Експертка розповіла: щоб потрапити в притулок, необхідно звернутися до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги, яка виїзджає на адресу, вказану постраждалою особою. Інформацію про наявність в місті притулку чи кімнати можна знайти в інтернеті. Однак адресу дістати неможливо, тому що така інформаціє конфіденційна. Доступ до притулку надає мобільна бригада.

Співрозмовниця зазначає: “Мобільні бригади створені зараз в кожному регіоні, вони працюють при центрах соціальних служб для сімей, дітей та молоді, їхні контакти розміщені на сайтах соцслужб". Але вони працюють як державна установа — до шостої години вечора.

За словами Бондар, коли спеціалісти Національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства, яка працює на базі "Ла-Страда Україна", спілкуються з постраждалою особою, передусім їй повідомляють, що вона має звернутися до правоохоронних органів, для того, щоб зафіксувати заяву, та якщо кривдник перебуває поруч, він отримав терміновий заборонний припис.

Спеціалістка підкреслила, що державні установи, які забезпечують можливість потрапити до притулку, працюють навіть у період локдауну: у Києві спеціалісти більшості державних установ отримали спецперепустки на транспорт, вони працюють на місцях.

Також вона нагадала, що на виклики щодо домашнього насильства виїзджає поліція: “За допомогою можна звернутися через поліцію, зателефонувавши на 102. Поліція має інформацію про кризові кімнати, і може відвезти туди постраждалу особу в нічний час, наприклад”.

Довідково

Станом на лютий з початку року в Києві було зафіксовано 2,4 тисячі звернень стосовно домашнього насильства. Здебільшого запитувачі потребували психологічної допомоги і підтримки. Також були запити стосовно алгоритму поселення до кімнат кризового реагування.

Загалом на тлі пандемії заяв про домашнє насильство побільшало майже на половину. Всього минулого року поліція отримала майже 209 000 заяв про вчинення домашнього насильства. Цей показник виріс на 47% у порівнянні з 2019 роком.

Нагадаємо

Психологи розповіли, як зберегти психологічне здоров'я під час карантинних обмежень. Серед дієвих способів назвали перегляд комедійних фільмів, прогулянки із дотриманням соціального дистанціювання та носіння захисних масок, а також читання книг і заняття хобі та рукоділлям.

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