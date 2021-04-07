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Психолог: с введением локдауна растет количество обращений из-за домашнего насилия

Психолог: с введением локдауна растет количество обращений из-за домашнего насилия

Киев  •  УНН

 • 19350 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Пандемия коронавируса и строгие ограничения спровоцировали всплеск домашнего насилия как во всем мире, так и в Украине. О том, как в условиях локдауна работают приюты и к кому обратиться за помощью во время кризисной ситуации, журналисту УНН рассказала психолог, консультантка Национальной горячей линии по предотвращению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации "Ла-Страда Украина" Валерия Бондарь.

Цитата:

"Если говорить о Киеве, то в столице есть четыре приюта, в которые входят непосредственно кризисные комнаты, созданные Киевской городской государственной администрацией. Также есть одна социальная квартира, которая размещает молодых мам, беременных женщин и девушек, которые оказались в сложной ситуации. Киевская область также имеет три приюта - в Вышгороде, Василькове и Фастове", - рассказала она.

Собеседница добавила, что на всей территории Украины в каждом районе есть центры социально-психологической помощи, где пострадавшие лица могут получить консультацию различных специалистов в дневное время.

Кроме того, Луганская и Донецкая области имеют по три приюта, созданные при поддержке Фонда ООН в области народонаселения. Недавно кризисная комната открылась в Днепре, дневной центр действует в Виннице. Четыре приюта насчитывается в Харькове, также есть приюты во Львове и Херсоне.

Детали

По словам психолога, по сравнению с прошлым годом, количество обращений на телефон горячей линии увеличилась вдвое. Всего за год их организация получила почти 30 тыс. запросов домашьного насилия.

"На сегодняшний день количество телефонных вызовов увеличивается. Связано это с тем, что супруги остаются наедине, происходит ситуация домашнего насилия, поэтому они обращаются", - рассказала Бондарь.

По статистке, предоставленной общественной организацией "Ла-Страда Украина", чаще всего за помощью обращаются женщины - 83,6%, мужская доля составляет 16,4%. Виды насилия распределяются следующим образом: 51,3% - психологическое, 34,7% - физическое, 12,8% - экономическое и 1,2% - сексуальное.

Эксперт рассказала: чтобы попасть в приют, необходимо обратиться к мобильной бригаде социально-психологической помощи, которая выезжает на адрес, указанный пострадавшим лицом. Информацию о наличии в городе убежища или комнаты можно найти в интернете. Однако адрес достать невозможно, потому что такая информация конфиденциальна. Доступ в приют предоставляет мобильная бригада.

Собеседница отмечает: "Мобильные бригады созданы сейчас в каждом регионе, они работают при центрах социальных служб для семей, детей и молодежи, их контакты размещены на сайтах соцслужб". Но они работают как государственное учреждение - до шести часов вечера.

По словам Бондарь, когда специалисты Национальной горячей линии по предотвращению домашнего насилия, которая работает на базе "Ла-Страда Украина", общаются с пострадавшим лицом, прежде всего ему сообщают, что оно должно обратиться в правоохранительные органы, для того, чтобы зафиксировать заявление, и если обидчик находится рядом, он получил бы срочное запрещающий предписание.

Специалистка подчеркнула, что государственные учреждения, обеспечивающие возможность попасть в приют, работают даже в период локдауна: в Киеве специалисты большинства государственных учреждений получили спецпропуска на транспорт, они работают на местах.

Также она напомнила, что на вызовы по домашнему насилию выезжает полиция: "За помощью можно обратиться через полицию, позвонив на 102. Полиция располагает информацией о кризисных комнатах, и может отвезти туда пострадавшего человека в ночное время, например".

Справка

По состоянию на февраль с начала года в Киеве было зафиксировано 2,4 тысячи обращений относительно домашнего насилия. В основном люди нуждались в психологической помощи и поддержке. Также были запросы относительно алгоритма поселения в комнаты кризисного реагирования.

В целом на фоне пандемии заявлений о домашнем насилии стало больше почти на половину. Всего в прошлом году полиция получила почти 209 тыс. заявлений о совершении домашнего насилия. Этот показатель вырос на 47% по сравнению с 2019 годом.

Напомним

Психологи рассказали, как сохранить психологическое здоровье во время карантина. Среди действенных способов назвали просмотр комедийных фильмов, прогулки с соблюдением социального дистанцирования и ношение защитных масок, а также чтение книг и занятие хобби и рукоделием.

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