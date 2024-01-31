Привласнили 1,7 млн гривень під час ремонту на території "Парку Почайна": у столиці судитимуть бізнесмена та його спільника
Київ • УНН
Державне бюро розслідувань скерувало до суду обвинувальний акт стосовно київського бізнесмена та його спільника за фактом розтрати 1,7 млн грн під час будівництва та реконструкції об'єктів у парку "Почайна".
Державне бюро розслідувань скерувало до суду обвинувальний акт щодо столичного підприємця та його спільника, які привласнили 1,7 млн гривень при будівництві та реконструкції об’єктів на території "Парку Почайна". Про це повідомляє ДБР, передає УНН.
Працівники ДБР завершили розслідування щодо столичного підприємця та його спільника, які привласнили 1,7 млн гривень під час облаштування рекреаційної зони у Києві. Обвинувальний акт направлено до суду
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Зазначається, що бізнесмен на постійній основі співпрацював із Київрадою та регулярно отримував замовлення на створення та ремонт столичних паркових зон.
Зловмисник вирішив організувати оборудку з привласнення коштів територіальної громади, підробивши документацію про начебто завершення будівельних робіт та реконструкції об’єктів на території "Парку Почайна".
В ДБР додають, що до оборудки він залучив приватного інженера з технічного нагляду. При цьому фахівець підписав акти приймання виконаних робіт попри те, що їх обсяги та вартість не відповідали проєктно-кошторисній документації, а реконструкція проведена частково.
Наголошується, що коли настав час закривати угоду підприємець подав підроблену документацію до КМДА, яка повністю оплатила контракт. Різниця між фактично виконаними та заявленими роботами склала майже 1,7 мільйона гривень.
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