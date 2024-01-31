Присвоили 1,7 млн гривен во время ремонта на территории "Парка Почайна": в столице будут судить бизнесмена и его сообщника

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении столичного предпринимателя и его сообщника, которые присвоили 1,7 млн гривен при строительстве и реконструкции объектов на территории "Парка Почайна". Об этом сообщает ГБР, передает УНН.

Работники ГБР завершили расследование в отношении столичного предпринимателя и его сообщника, которые присвоили 1,7 млн гривен при обустройстве рекреационной зоны в Киеве. Обвинительный акт направлен в суд - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что бизнесмен на постоянной основе сотрудничал с Киевсоветом и регулярно получал заказы на создание и ремонт столичных парковых зон.

Злоумышленник решил организовать сделку по присвоению средств территориальной общины, подделав документацию о якобы завершении строительных работ и реконструкции объектов на территории "Парка Почайна".

В ГБР добавляют, что к сделке он привлек частного инженера по техническому надзору. При этом специалист подписал акты приемки выполненных работ несмотря на то, что их объемы и стоимость не соответствовали проектно-сметной документации, а реконструкция проведена частично.

Отмечается, что когда пришло время закрывать сделку предприниматель подал поддельную документацию в КГГА, которая полностью оплатила контракт. Разница между фактически выполненными и заявленными работами составила почти 1,7 миллиона гривен.

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