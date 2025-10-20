Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина Ганіча

$41.730.10
48.760.24
ukenru
15:34 • 1298 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
14:23 • 5534 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
12:10 • 13726 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 23890 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 52176 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 27783 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 28974 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 10935 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 25584 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 26229 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
84%
750мм
Популярнi новини
Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot - Зеленський20 жовтня, 07:56 • 21141 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 36028 перегляди
Зеленський заявив про наближення України до завершення війни, але є нюанси20 жовтня, 08:56 • 8140 перегляди
Голова дипломатії ЄС відповіла, чи не "ляпас" зустріч Трампа з путіним у Будапешті без європейців20 жовтня, 09:15 • 15889 перегляди
Зеленський пояснив, чим путін постійно намагається "підкупити" Трампа10:40 • 13484 перегляди
Публікації
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 52204 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 36647 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 112284 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 78529 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 156975 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Блогери
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Лондон
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 62241 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 61973 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 81148 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 79179 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 105149 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
ATACMS
IPad Pro
Гриби

Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина Ганіча

Київ • УНН

 • 1356 перегляди

Слідчі столичної поліції підтвердили версію самогубства 32-річного блогера та підприємця Костянтина Ганіча. Чоловік скоїв самогубство у салоні Lamborghini через фінансові труднощі, надіславши прощальне повідомлення.

Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина Ганіча

Слідчі столичної поліції підтвердили версію самогубства 32-річного блогера та підприємця Костянтина "Кудо" Ганіча у салоні Lamborghini, передає УНН.

У ході проведених слідчих дій, аналізу з камер відеоспостереження правоохоронці встановили, що чоловік (Костя Кудо - ред.) скоїв самогубство 

- йдеться у повідомленні.

Додамо

За даними слідства, напередодні він повідомляв близьким про погіршення емоційного стану через фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення. Зокрема, уночі напередодні він припаркувався біля одного з багатоповерхових будинків, та здійснив постріл у голову з зареєстрованої зброї.

Відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 ККУ — умисне вбивство із додатковою відміткою "самогубство". Досудове розслідування триває.

Нагадаємо

11 жовтня у Києві виявили тіло 32-річного блогера Костянтина Ганіча в автомобілі Перед смертю він повідомив дівчині про серйозні фінансові проблеми та надіслав прощальне повідомлення.

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
Костянтин Ганіч
Блогери
Київ