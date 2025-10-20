Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина Ганіча
Київ • УНН
Слідчі столичної поліції підтвердили версію самогубства 32-річного блогера та підприємця Костянтина Ганіча. Чоловік скоїв самогубство у салоні Lamborghini через фінансові труднощі, надіславши прощальне повідомлення.
Слідчі столичної поліції підтвердили версію самогубства 32-річного блогера та підприємця Костянтина "Кудо" Ганіча у салоні Lamborghini, передає УНН.
У ході проведених слідчих дій, аналізу з камер відеоспостереження правоохоронці встановили, що чоловік (Костя Кудо - ред.) скоїв самогубство
Додамо
За даними слідства, напередодні він повідомляв близьким про погіршення емоційного стану через фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення. Зокрема, уночі напередодні він припаркувався біля одного з багатоповерхових будинків, та здійснив постріл у голову з зареєстрованої зброї.
Відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 ККУ — умисне вбивство із додатковою відміткою "самогубство". Досудове розслідування триває.
Нагадаємо
11 жовтня у Києві виявили тіло 32-річного блогера Костянтина Ганіча в автомобілі Перед смертю він повідомив дівчині про серйозні фінансові проблеми та надіслав прощальне повідомлення.