Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина Ганича
Киев • УНН
Следователи столичной полиции подтвердили версию самоубийства 32-летнего блогера и предпринимателя Константина Ганича. Мужчина совершил самоубийство в салоне Lamborghini из-за финансовых трудностей, отправив прощальное сообщение.
Следователи столичной полиции подтвердили версию самоубийства 32-летнего блогера и предпринимателя Константина "Кудо" Ганича в салоне Lamborghini, передает УНН.
В ходе проведенных следственных действий, анализа с камер видеонаблюдения правоохранители установили, что мужчина (Костя Кудо - ред.) совершил самоубийство
Добавим
По данным следствия, накануне он сообщал близким об ухудшении эмоционального состояния из-за финансовых трудностей, а также прислал им прощальное сообщение. В частности, ночью накануне он припарковался возле одного из многоэтажных домов и совершил выстрел в голову из зарегистрированного оружия.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство с дополнительной отметкой "самоубийство". Досудебное расследование продолжается.
Напомним
11 октября в Киеве обнаружили тело 32-летнего блогера Константина Ганича в автомобиле. Перед смертью он сообщил девушке о серьезных финансовых проблемах и прислал прощальное сообщение.