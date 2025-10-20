$41.730.10
48.760.24
ukenru
15:34 • 1296 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина Ганича

Киев • УНН

 • 1336 просмотра

Следователи столичной полиции подтвердили версию самоубийства 32-летнего блогера и предпринимателя Константина Ганича. Мужчина совершил самоубийство в салоне Lamborghini из-за финансовых трудностей, отправив прощальное сообщение.

Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина Ганича

Следователи столичной полиции подтвердили версию самоубийства 32-летнего блогера и предпринимателя Константина "Кудо" Ганича в салоне Lamborghini, передает УНН.

В ходе проведенных следственных действий, анализа с камер видеонаблюдения правоохранители установили, что мужчина (Костя Кудо - ред.) совершил самоубийство

- говорится в сообщении.

Добавим

По данным следствия, накануне он сообщал близким об ухудшении эмоционального состояния из-за финансовых трудностей, а также прислал им прощальное сообщение. В частности, ночью накануне он припарковался возле одного из многоэтажных домов и совершил выстрел в голову из зарегистрированного оружия.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство с дополнительной отметкой "самоубийство". Досудебное расследование продолжается.

Напомним

11 октября в Киеве обнаружили тело 32-летнего блогера Константина Ганича в автомобиле. Перед смертью он сообщил девушке о серьезных финансовых проблемах и прислал прощальное сообщение.

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Константин Ганич
Блогеры
Киев