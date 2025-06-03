Примхи природи: у вівторок в Україні очікуються грози, град та шквали до 20 м/с

У вівторок, 3 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, на заході країни буде хмарно з проясненнями. Вдень у західних, північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, на Волині, Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині значні дощі; на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура ... вдень 24-29°, на півдні та сході країни до 32°, у західних областях 19-24° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у вівторок очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря - 26-28°.

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