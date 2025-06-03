Капризы природы: во вторник в Украине ожидаются грозы, град и шквалы до 20 м/с

Во вторник, 3 июня, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, на западе страны будет облачно с прояснениями. Днем в западных, северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, в Волынской, Ровенской, Винницкой и Житомирской областях значительные дожди; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ... днем 24-29°, на юге и востоке страны до 32°, в западных областях 19-24° - говорится в сообщении.

В Киеве и области во вторник ожидается переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха – 26-28°.

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