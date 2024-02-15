Причиною стрілянини в центрі Москви стала ДТП з донькою чиновника "ДНР" – ЗМІ
Київ • УНН
У центрі Москви сталася стрілянина, яка, як повідомляється, була викликана нещасним випадком за участю дочки голови так званої Федерації боксу "ДНР", яка прибула з озброєними охоронцями.
Причиною стрілянини в центрі Москви, попередньо, стала ДТП за участю доньки глави Федерації боксу так званої "ДНР" Армена Саркісяна. Про це пише телеграм-канал Mash, передає УНН.
Деталі
За інформацією, разом із хлопцем Емілія Саркісян потрапила в аварію та покликала на допомогу батька, який приїхав із озброєними охоронцями.
Ситуація виглядала так: зі своїм молодим чоловіком дівчина потрапила у ДТП біля готелю "Золоте кільце". Вирушили оформлятися, але адекватного діалогу не вийшло. Тоді Емілія вирішила подзвонити татові. Разом з охоронцями він приїхав на Плющу на чорному гелендвагені. Потім почалися розбирання із двома чоловіками з другої машини. Останні дістали травми з гумовими кулями і почали відбиватися.
Зазначається, що нині у лікарні перебувають троє чоловіків: 43-річний Віктор, 29-річний Руслан та Іван.
У центрі москви сталась стрілянина: троє людей поранені14.02.24, 21:27 • 27679 переглядiв