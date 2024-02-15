Причиною стрілянини в центрі Москви стала ДТП з донькою чиновника "ДНР" – ЗМІ

Причиною стрілянини в центрі Москви, попередньо, стала ДТП за участю доньки глави Федерації боксу так званої "ДНР" Армена Саркісяна. Про це пише телеграм-канал Mash, передає УНН.

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За інформацією, разом із хлопцем Емілія Саркісян потрапила в аварію та покликала на допомогу батька, який приїхав із озброєними охоронцями.

Ситуація виглядала так: зі своїм молодим чоловіком дівчина потрапила у ДТП біля готелю "Золоте кільце". Вирушили оформлятися, але адекватного діалогу не вийшло. Тоді Емілія вирішила подзвонити татові. Разом з охоронцями він приїхав на Плющу на чорному гелендвагені. Потім почалися розбирання із двома чоловіками з другої машини. Останні дістали травми з гумовими кулями і почали відбиватися.