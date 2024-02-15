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Причиной стрельбы в центре Москвы стало ДТП с дочерью чиновника "ДНР" - СМИ

Причиной стрельбы в центре Москвы стало ДТП с дочерью чиновника "ДНР" - СМИ

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 23:10  •  1576 просмотра

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В центре Москвы произошла стрельба, которая, как сообщается, была вызвана несчастным случаем с участием дочери главы так называемой Федерации бокса "ДНР", которая прибыла с вооруженными охранниками.

Причиной стрельбы в центре Москвы, предварительно, стало ДТП с участием дочери главы Федерации бокса так называемой "ДНР" Армена Саркисяна. Об этом пишет телеграм-канал Mash, передает УНН.

Детали

По информации, вместе с парнем Эмилия Саркисян попала в аварию и позвала на помощь отца, который приехал с вооруженными охранниками.

Ситуация выглядела так: со своим молодым человеком девушка попала в ДТП возле гостиницы "Золотое кольцо". Отправились оформляться, но адекватного диалога не получилось. Тогда Эмилия решила позвонить папе. Вместе с охранниками он приехал на Плющу на черном гелендвагене. Затем начались разборки с двумя мужчинами из второй машины. Последние получили травмы с резиновыми пулями и начали отбиваться.

говорится в сообщении

Отмечается, что сейчас в больнице находятся трое мужчин: 43-летний Виктор, 29-летний Руслан и Иван.

В центре москвы произошла стрельба: три человека ранены14 февраль 2024, 19:27 • 15931 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Причиною стрілянини в центрі Москви стала ДТП з донькою чиновника "ДНР" – ЗМІ
Shooting in the center of Moscow was caused by an accident with the daughter of a "DPR" official - media
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Причиной стрельбы в центре Москвы стало ДТП с дочерью чиновника "ДНР" - СМИ

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