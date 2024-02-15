Причиной стрельбы в центре Москвы стало ДТП с дочерью чиновника "ДНР" - СМИ
Киев • УНН
В центре Москвы произошла стрельба, которая, как сообщается, была вызвана несчастным случаем с участием дочери главы так называемой Федерации бокса "ДНР", которая прибыла с вооруженными охранниками.
Причиной стрельбы в центре Москвы, предварительно, стало ДТП с участием дочери главы Федерации бокса так называемой "ДНР" Армена Саркисяна. Об этом пишет телеграм-канал Mash, передает УНН.
Детали
По информации, вместе с парнем Эмилия Саркисян попала в аварию и позвала на помощь отца, который приехал с вооруженными охранниками.
Ситуация выглядела так: со своим молодым человеком девушка попала в ДТП возле гостиницы "Золотое кольцо". Отправились оформляться, но адекватного диалога не получилось. Тогда Эмилия решила позвонить папе. Вместе с охранниками он приехал на Плющу на черном гелендвагене. Затем начались разборки с двумя мужчинами из второй машины. Последние получили травмы с резиновыми пулями и начали отбиваться.
Отмечается, что сейчас в больнице находятся трое мужчин: 43-летний Виктор, 29-летний Руслан и Иван.
В центре москвы произошла стрельба: три человека ранены14 февраль 2024, 19:27 • 15931 просмотр
Причиной стрельбы в центре Москвы стало ДТП с дочерью чиновника "ДНР" - СМИ
В центре Москвы произошла стрельба, которая, как сообщается, была вызвана несчастным случаем с участием дочери главы так называемой Федерации бокса "ДНР", которая прибыла с вооруженными охранниками.
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