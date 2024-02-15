Причиной стрельбы в центре Москвы стало ДТП с дочерью чиновника "ДНР" - СМИ

Причиной стрельбы в центре Москвы, предварительно, стало ДТП с участием дочери главы Федерации бокса так называемой "ДНР" Армена Саркисяна. Об этом пишет телеграм-канал Mash, передает УНН.

Детали

По информации, вместе с парнем Эмилия Саркисян попала в аварию и позвала на помощь отца, который приехал с вооруженными охранниками.

Ситуация выглядела так: со своим молодым человеком девушка попала в ДТП возле гостиницы "Золотое кольцо". Отправились оформляться, но адекватного диалога не получилось. Тогда Эмилия решила позвонить папе. Вместе с охранниками он приехал на Плющу на черном гелендвагене. Затем начались разборки с двумя мужчинами из второй машины. Последние получили травмы с резиновыми пулями и начали отбиваться. говорится в сообщении

Отмечается, что сейчас в больнице находятся трое мужчин: 43-летний Виктор, 29-летний Руслан и Иван.

В центре москвы произошла стрельба: три человека ранены