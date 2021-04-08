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Провалило закупівлі за критичними напрямками: МОЗ знов звинуватив ДП "Медзакупівлі"

Провалило закупівлі за критичними напрямками: МОЗ знов звинуватив ДП "Медзакупівлі"

Київ • УНН

 • 22639 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Державне підприємство “Медичні закупівлі” минулого року провалило закупівлі за багатьма критичними напрямками. Про це на онлайн-брифінгу у четвер повідомила заступниця міністра охорони здоров’я України Світлана Шаталова, передає УНН.

Цитата:

“Міністерство охорони здоров’я продовжує виправляти помилки Державного підприємства “Медичні закупівлі України”, адже нагадаю, минулого року його керівництво, на жаль, провалило закупівлі за багатьма критичними напрямками”, - сказала Шаталова.

Деталі

З її слів, зокрема, йдеться про ліки для пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями.

“За цим напрямком не було закуплено 73 номенклатурні позиції. Ситуацію ми виправляємо, на сьогодні 28 позицій вже закуплено і розподілено, ще 13 позицій законтрактовано на суму понад 24 млн грн. Поставка відбудеться за кілька місяців. 34 позиції на суму 62 млн грн (зараз суму коштів знайдено) знаходяться в торгах”, - сказала заступниця міністра.

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Також з її слів, за напрямком “дитяча онкологія” ДП "Медичні закупівлі" не відпрацювало 26 життєво необхідних номенклатурних позицій.

“Наразі ми розподілили фінансування за бюджети попередніх років і по деяких позиціях ліки вже законтрактовані, тривають поставки. З 6 номінальних позицій на суму понад 10 млн грн вже розподілено і розвезено лікарських засобів, 22 номенклатурні позиції на суму 21 млн грн законтрактовано – ми чекаємо поставок протягом найближчих місяців. Ще 17 номінальних позицій на понад 70 млн грн додаткової закупівлі знаходяться в торгах”, - сказала вона.

Що стосується антиретровірусної терапії, тобто придбання препаратів для людей, у яких є ВІЛ-інфекція, за інформацією Шаталової, ДП "Медзакупівлі" не впоралось із закупівлею, і на сьогодні МОЗ врегулювало це питання.

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За даними МОЗ, наразі укладено контрактів на поставку препаратів за чотирьма номенклатурними позиціями на суму понад 75 млн грн. "Поставку ми очікуємо протягом найближчих тижнів", - вказала вона.

“Закупівельний процес триває за напрямком “дихальні розлади новонароджених”. Я думаю, усі пригадують січневу небезпеку дефіциту сульфактантів в Україні. На сьогодні ми розподілили і закупили 1557 флаконів, і додатково проводиться закупівля ще 3 тис. флаконів на суму близько 30 млн грн. За напрямком “допоміжні репродуктивні технології” проводиться закупівля фолітропіну та хоріонічного ганадетрапіну, кожного препарату у кількості понад 1700 флаконів”, - додала вона.

Що було раніше

МОЗ не вперше звинувачує державне підприємство. Так, на початку лютого Міністерство заявило, що ДП “Медзакупівлі” зірвано держзакупівель життєво важливих медпрепаратів майже на 1 млрд грн.

Зі свого боку, генеральний директор ДП “Медзакупівлі” Арсен Жумаділов звернувся до НАБУ із заявою про зловживання при закупівлі вакцин від COVID-19 проти Міністерства охорони здоров’я.

Довідка

ДП "Медичні закупівлі України" створено в 2018 році як національне агентство із закупівлі медпрепаратів та обладнання за гроші держбюджету. Очолив держкомпанію 33-річний Арсен Жумаділов, який обіймав до цього посаду голови Біляївської райадміністрації Одеської області (коли областю керував Міхеіл Саакашвілі).

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