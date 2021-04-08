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Провалило закупки по критическим направлениям: Минздрав вновь обвинил ГП "Медзакупки"

Провалило закупки по критическим направлениям: Минздрав вновь обвинил ГП "Медзакупки"

Киев  •  УНН

 • 22626 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Государственное предприятие "Медицинские закупки" в прошлом году провалило закупки по многим критическим направлениям. Об этом на онлайн-брифинге в четверг сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова, передает УНН.

Цитата:

"Министерство здравоохранения продолжает исправлять ошибки Государственного предприятия "Медицинские закупки Украины", ведь напомню, в прошлом году его руководство, к сожалению, провалило закупки по многим критическим направлениям", - сказала Шаталова.

Детали

По ее словам, в частности, речь идет о лекарствах для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"По этому направлению не было закуплено 73 номенклатурные позиции. Ситуацию мы исправляем, на сегодня 28 позиций уже закуплено и распределено, еще 13 позиций законтрактовано на сумму более 24 млн грн. Поставка состоится через несколько месяцев. 34 позиции на сумму 62 млн грн (сейчас сумму средств найдено) находятся в торгах", - сказала заместитель министра.

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Также по ее словам, по направлению "детская онкология" ГП "Медицинские закупки" не обработало 26 жизненно необходимых номенклатурных позиций.

"Сейчас мы распределили финансирование за бюджеты предыдущих лет и по некоторым позициям лекарства уже законтрактованы, продолжаются поставки. С 6 номинальных позиций на сумму более 10 млн грн уже распределены и развезены лекарственные средства, 22 номенклатурные позиции на сумму 21 млн грн законтрактованы - мы ждем поставок в течение ближайших месяцев. Еще 17 номинальных позиций на более 70 млн грн дополнительной закупки находятся в торгах", - сказала она.

Что касается антиретровирусной терапии, то есть приобретения препаратов для людей, у которых есть ВИЧ-инфекция, по информации Шаталовой, ГП "Медзакупки" не справилось с закупкой, и сегодня Минздрав урегулировал этот вопрос.

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По данным Минздрава, в настоящее время заключено контрактов на поставку препаратов по четырем номенклатурным позициям на сумму более 75 млн грн. "Поставку мы ожидаем в течение ближайших недель", - указала она.

"Закупочный процесс продолжается по направлению "дыхательные расстройства новорожденных". Я думаю, все помнят январскую опасность дефицита сульфактанта в Украине. На сегодня мы распределили и закупили 1557 флаконов, и дополнительно производится закупка еще 3 тыс. флаконов на сумму около 30 млн грн. По направлению "вспомогательные репродуктивные технологии" проводится закупка фолитропина и хорионического ганадетрапина, каждого препарата в количестве более 1700 флаконов", - добавила она.

Что было ранее

Минздрав не впервые обвиняет государственное предприятие. Так, в начале февраля Министерство заявило, что ГП "Медзакупки" сорвано госзакупок жизненно важных медпрепаратов почти на 1 млрд грн.

Со своей стороны, генеральный директор ГП "Медзакупки" Арсен Жумадилов обратился к НАБУ с заявлением о злоупотреблениях при закупке вакцин от COVID-19 против Министерства здравоохранения.

Справка

ГП "Медицинские закупки Украины" создано в 2018 году как национальное агентство по закупке медпрепаратов и оборудования за деньги госбюджета. Возглавил госкомпанию 33-летний Арсен Жумадилов, занимавший до этого должность главы Беляевской райадминистрации Одесской области (когда областью руководил Михаил Саакашвили).

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