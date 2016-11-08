Протягом тижня в середньому за субсидіями звертається близько 100 тис. родин — П.Розенко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Наразі за субсидіями звертаються в тиждень близько 100 тисяч родин, очікується, що в пікові тижні показник звернень зросте на третину. Про це під час селекторної наради з питань реалізації програми житлових субсидій повідомив віце-прем’єр міністр України Павло Розенко, передає кореспондент УНН.
“На сьогоднішній день ми в середньому бачимо, що минулого тижня 97 тисяч родин звернулося за субсидіями. Це ще не піковий тиждень показників, адже в пікові показники ми мали приблизно 160 тисяч родин за тиждень. І ми чудово розуміємо, що якраз зараз листопад, грудень, січень — це найбільше навантаження буде на відділи соцзахисту”, — сказав він.
Нагадаємо, за словами Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, на сьогодні вже 6,4 млн домогосподарств отримали від держави субсидію на оплату житлово-комунальних послуг.