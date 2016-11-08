В течение недели в среднем за субсидиями обращается около 100 тыс. семей - П.Розенко

"На сегодняшний день мы в среднем видим, что на прошлой неделе 97 тыс. семей обратились за субсидиями. Это еще не пиковый недельный показатель, ведь в пиковые показатели мы имели примерно 160 тыс. семей в неделю. И мы прекрасно понимаем, что как раз сейчас ноябрь, декабрь, январь - это наибольшая нагрузка будет на отделы соцзащиты", - сказал он.

Напомним, по словам Премьер-министра Владимира Гройсмана, на сегодня уже 6,4 млн домохозяйств получили от государства субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.