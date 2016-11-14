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Протягом доби рятувальники вивільнили із снігових заметів 1360 автомобілів, — М.Чечоткін

Протягом доби рятувальники вивільнили із снігових заметів 1360 автомобілів, — М.Чечоткін

Київ • УНН

 • 6649 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Протягом доби рятувальники вивільнили із снігових заметів 1360 автомобілів Про це повідомив голова ДСНС України Микола Чечоткін, передає УНН з посиланням на прес-службі ДСНС України.

“На цей час ситуація повністю контрольована. Завдяки злагодженій та оперативній роботі всіх служб вдалося не допустити виникненню надзвичайних ситуацій на території держави, значних порушень в роботі особливо важливих об’єктів інфраструктури та утворенню масштабних транспортних заторів на автомобільних дорогах”, — зазначив М.Чечоткін.

За словами М.Чечоткіна, підрозділи ДСНС у цілодобовому режимі продовжують ліквідовувати наслідки негоди, що була зафіксована у 15 областях України. Лише впродовж минулої доби рятувальники вивільнили із снігових заметів 1 тис. 360 автомобілів (з них 27 карет швидкої медичної допомоги), у яких перебувало 4 тис. 672 особи. Крім того, важкою інженерної технікою ДСНС розчищено близько 200 км. доріг у Хмельницькій та Львівській областях. До ліквідації наслідків негоди від ДСНС залучено 1 тис. 674 рятувальники та 473 од. техніки.

Нагадаємо, через негоду в Україні 988 населених пунктів залишилися знеструмленими.

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