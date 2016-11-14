В течение суток спасатели освободили из снежных заносов 1 360 автомобилей - Н.Чечеткин
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В течение суток спасатели освободили из снежных заносов 1360 автомобилей. Об этом сообщил глава ГосЧС Украины Николай Чечеткин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС Украины.
"В настоящее время ситуация полностью контролируется. Благодаря слаженной и оперативной работе всех служб удалось не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций на территории государства, значительных нарушений в работе особо важных объектов инфраструктуры и образования масштабных транспортных заторов на автомобильных дорогах", - отметил Н.Чечеткин.
По словам Н.Чечеткина, подразделения ГосЧС в круглосуточном режиме продолжают ликвидировать последствия непогоды, которая была зафиксирована в 15 областях Украины. Только за прошедшие сутки спасатели освободили из снежных заносов 1 тыс. 360 автомобилей (из них 27 карет скорой медицинской помощи), в которых находилось 4 тыс. 672 человека. Кроме того, тяжелой инженерной техникой ГосЧС расчищено около 200 км дорог в Хмельницкой и Львовской областях. К ликвидации последствий непогоды от ГосЧС привлекли 1 тыс. 674 спасателя и 473 ед. техники.
Напомним, из-за непогоды в Украине 988 населенных пунктов остались обесточенными.