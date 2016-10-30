Протягом дня бойовики 34 рази обстріляли позиції українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Протягом дня в зоні проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 34 випадки відкриття вогню по позиціях сил АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
На маріупольському напрямку відбулось 20 обстрілів. У районах Мар’їнки та Старогнатівки бойовики вели вогонь з кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. У напрямках Павлопіля і Павлівки обстріли тривали з мінометів калібру 82 мм. З мінометів обох калібрів, протитанкових ракетних комплексів Збройні сили України зазнали обстрілів поблизу Широкиного.
На донецькому напрямку окупанти 10 разів порушували режим тиші. У бік українських підрозділів поблизу Луганського ворог використовував вогонь з озброєння БМП, по Водяному — з артилерії 152 калібру, а в Авдіївці, шахті Бутівка та Зайцевому окупанти застосували міномети калібру 82 мм, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.
На луганському напрямку зафіксовано 4 збройних провокації. Зокрема, у районі Кримського з використанням стрілецької зброї, в Троїцькому — мінометів калібрів 82 та 120 мм, гранатометів та кулеметів, а в Калиновому-Попасному бойовики застосовували проти сил АТО ствольну артилерію 122 калібру.