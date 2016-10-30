В течение дня боевики 34 раза обстреляли позиции украинских военных

На мариупольском направлении произошло 20 обстрелов. В районах Марьинки и Старогнатовки боевики вели огонь из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Павлополя и Павловки обстрелы продолжались из минометов калибра 82 мм. Из минометов обоих калибров, противотанковых ракетных комплексов Вооруженные силы Украины подверглись обстрелу возле Широкино.

На донецком направлении оккупанты 10 раз нарушали режим тишины. В сторону украинских подразделений вблизи Луганского враг использовал огонь из вооружения БМП, по Водяному - из артиллерии 152 калибра, а в Авдеевке, шахте Бутовка и Зайцево оккупанты применили минометы калибра 82 мм, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

На луганском направлении зафиксировали 4 вооруженных провокации. В частности, в районе Крымского с использованием стрелкового оружия, в Троицком - минометов калибров 82 и 120 мм, гранатометов и пулеметов, а в Калиновой-Попасном боевики применяли против сил АТО ствольную артиллерию 122 калибра.