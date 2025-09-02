Проти екс-президента Бразилії Болсонару Верховний Суд розпочав розслідування
Київ • УНН
Верховний Суд Бразилії розпочав розслідування проти екс-президента Жаїра Болсонару за спробу державного перевороту у 2022 році. Його звинувачують у змові проти Лули де Сілви та віце-президента, а також у пошкодженні держвласності.
2 вересня 2025 року Верховний Суд Бразилії розпочав судове розслідування проти колишнього президента Бразилії (2019-2023) Жаїра Болсонару. Його звинувачують у спробі державного перевороту у 2022 році. Справа проти Болсонару може стати прецедентом для інших політиків. Чи відправлять політика до в’язниці поки незрозуміло, передає УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Суть звинувачень проти Болсонару полягає в тому, що він нібито стояв за змовою проти Лули де Сілви, якого вдруге було обрано президентом Бразилії на виборах 2022 року. Лула де Сілва був президентом держави у 2003-2011 роках. Окрім прагнення вбити Лула де Сілву, за даними слідства, Болсонару прагнув вбити також і віце-президента Александра де Мораєса.
Крім вищезгаданих звинувачень відносно Болсонару та його прибічників є ще пошкодження державної власності під час заворушень 8 січня 2023 року. Нагадаємо, що в липні 2023 року Вищий суд виборців Бразилії позбавив Болсонару права балотуватися на виборах до 2030 року. 4 серпня 2025 року Жаїра Болсонару було взято під домашній арешт.
Судове розслідування у Верхновному Суді триватиме впродовж 2-12 вересня. Жаїр Болсонару є другом президента США Дональда Трампа.
Саме за першого президентства Трампа Бразилія отримала статус основного союзника США поза НАТО (MNNA) у 2019 році.
Нагадаємо
Верховний суд Бразилії у серпні 2025 року ухвалив рішення про домашній арешт екс-президента Жаїра Болсонару. Було посилено контроль. Болсонару звинувачують в організації змови з метою захоплення влади після програшу на виборах 2022 року.