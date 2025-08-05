Болсонару під домашнім арештом: екс-президента Бразилії звинувачують у спробі захоплення влади

Верховний суд Бразилії ухвалив рішення про домашній арешт екс-президента Жаїра Болсонару, посиливши контроль над ним. Болсонару звинувачено в організації змови з метою захоплення влади після програшу на виборах 2022 року. Передає УНН із посиланням на Correio Braziliense, NYT та La Nación.

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Влада Бразилії помістила колишнього президента Жаїра Болсонару під домашній арешт. Йому загрожує суд за звинуваченням у підготовці державного перевороту. Стверджується, що Болсонару очолював змову з метою перешкодити інавгурації прогресивного Луїса Інасіу Лули да Сілви, який переміг його на президентських виборах 2022 року.

Згідно з обвинуваченням, на додаток до обговорення зі своїми міністрами та вищими військовими офіцерами заходів щодо скасування виборів і навіть вбивства Лули, Болсонаро заохочував штурм штаб-квартир президента, Конгресу та Верховного суду тисячами прихильників більшовизму 8 січня 2023 року.

Як пишуть ЗМІ, суддя Мораес заявив низку порушень з боку екс-глави держави, і те що вони були "навмисними". Відповідно за рішенням судді, необхідно запровадити більш серйозні обмеження щодо пана Болсонару.

Непокора запобіжним заходам демонструє неповагу до судових рішень та ставить під загрозу ефективність розслідування та довіру до самої судової влади - написав суддя Мораес у своєму розпорядженні.

Суддя також наказав бразильській поліції вилучити мобільний телефон Болсонару та обмежити відвідування його дому, за винятком його близьких родичів та адвокатів.

Захист пана Болсонару не одразу відповів на запит про коментар, повідомляє NYT.

Президент США Дональд Трамп назвав справу проти Болсонару, союзника з разюче схожим політичним стилем, "полюванням на відьом".

Нагадаємо

УНН раніше повідомляв, що колишньому президенту Бразилії Жаїру Болсонару було висунуто офіційне звинувачення у відмиванні грошей за нібито незаконне привласнення коштовностей вартістю близько 900 000 доларів, подарованих Саудівською Аравією під час його перебування на посаді.