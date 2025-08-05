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Болсонару под домашним арестом: экс-президента Бразилии обвиняют в попытке захвата власти

Киев • УНН

 • 388 просмотра

Верховный суд Бразилии поместил экс-президента Жаира Болсонару под домашний арест. Ему грозит суд по обвинению в подготовке государственного переворота после проигрыша на выборах 2022 года.

Болсонару под домашним арестом: экс-президента Бразилии обвиняют в попытке захвата власти

Верховный суд Бразилии принял решение о домашнем аресте экс-президента Жаира Болсонару, усилив контроль над ним. Болсонару обвиняется в организации заговора с целью захвата власти после проигрыша на выборах 2022 года. Передает УНН со ссылкой на Correio Braziliense, NYT и La Nación.

Детали

Власти Бразилии поместили бывшего президента Жаира Болсонару под домашний арест. Ему грозит суд по обвинению в подготовке государственного переворота. Утверждается, что Болсонару возглавлял заговор с целью помешать инаугурации прогрессивного Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который победил его на президентских выборах 2022 года.

Согласно обвинению, в дополнение к обсуждению со своими министрами и высшими военными офицерами мер по отмене выборов и даже убийства Лулы, Болсонару поощрял штурм штаб-квартир президента, Конгресса и Верховного суда тысячами сторонников большевизма 8 января 2023 года.

Как пишут СМИ, судья Мораес заявил ряд нарушений со стороны экс-главы государства, и то что они были "намеренными". Соответственно по решению судьи, необходимо ввести более серьезные ограничения в отношении господина Болсонару.

Неповиновение мерам пресечения демонстрирует неуважение к судебным решениям и ставит под угрозу эффективность расследования и доверие к самой судебной власти

- написал судья Мораес в своем распоряжении.

Судья также приказал бразильской полиции изъять мобильный телефон  Болсонару и ограничить посещение его дома, за исключением его близких родственников и адвокатов.

Защита господина Болсонару не сразу ответила на запрос о комментарии, сообщает NYT.

Президент США Дональд Трамп назвал дело против Болсонару, союзника с поразительно похожим политическим стилем, "охотой на ведьм".

Напомним

УНН ранее сообщал, что бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару было предъявлено официальное обвинение в отмывании денег за якобы незаконное присвоение драгоценностей стоимостью около 900 000 долларов, подаренных Саудовской Аравией во время его пребывания в должности.

Игорь Тележников

Новости Мира
Нью-Йорк Таймс
Бразилия
Дональд Трамп
Саудовская Аравия