Протоколи "з майбутнього" та "з минулого" й агітація у соцмережах: спостерігачі фіксують порушення на довиборах у ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. На довиборах у Верховну Раду, які напередодні відбувалися у двох округах - на Донеччині та Прикарпатті - спостерігачі зафіксували порушення, зокрема, щодо протоколів "з майбутнього" та "з минулого" та агітації у соцмережах у день голосування. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Громадської мережі ОПОРА.
Деталі
За даними спостерігачів, на виборчій дільниці 140776 в місті Білицьке на Донеччині при складанні протоколу про підрахунок голосів члени дільничної виборчої комісії вирішили оформити протоколи майбутньою датою – час складання першого примірника протоколу вказаний 29 березня 00:15. Утім, спостерігач ОПОРИ отримав примірник протоколу "з минулого", тобто дата складання значиться 28 березня 0 годин 15 хвилин, за 7 годин до дня голосування.
Спостерігач викликав поліцію. Член ДВК Олександр Жукотський в телефонній розмові намагався пояснити, чому комісія ставить у протоколі майбутнє число.
Уже на Прикарпатті - у Надвірній, за даними ОПОРИ, на виборчій дільниці № 260477 члени дільничної виборчої комісії фактично склали протокол про підрахунок голосів 28 березня о 23:45, однак у самому документі вказали дату складення 29 березня о 00:22. Також протокол "майбутнього" заповнили і на дільниці №260005 у селищі міського типу Солотвин, додали спостерігачі.
Окрім того, у день голосування у соціальних мережах проводили агітацію на користь декількох кандидатів у народні депутати по округу №50 на Донеччині, вказали в ОПОРІ.
Додамо, на довиборах в 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили "Слуга народу" і "За майбутнє" кожна заявили про перемогу своїх кандидатів – Василя Вірастюка та Олександра Шевченка.
Доповнення
28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ №50) та Івано-Франківскій (округ №87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах на 20:00 становила:
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- 20,99% в окрузі №50 (Донецька область)
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- 35,05% в окрузі №87 (Івано-Франківська область)
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Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО №50 голосували 44,72%, а в ОВО №87 – 43,96%.
Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.
У день голосування на проміжних та повторних виборах поліцейські зареєстрували 39 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. Слідчі розпочали два кримінальні провадження.