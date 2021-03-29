Протоколи "з майбутнього" та "з минулого" й агітація у соцмережах: спостерігачі фіксують порушення на довиборах у ВР

КИЇВ. 29 березня. УНН. На довиборах у Верховну Раду, які напередодні відбувалися у двох округах - на Донеччині та Прикарпатті - спостерігачі зафіксували порушення, зокрема, щодо протоколів "з майбутнього" та "з минулого" та агітації у соцмережах у день голосування. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Громадської мережі ОПОРА.