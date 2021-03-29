Протоколы "из будущего" и "из прошлого" и агитация в соцсетях: наблюдатели фиксируют нарушения на довыборах в ВР

Детали

По данным наблюдателей, на избирательном участке 140776 в городе Белицкое Донецкой области при составлении протокола о подсчете голосов члены участковой избирательной комиссии решили оформить протоколы будущей датой - временем составления первого экземпляра протокола указано 29 марта 00:15. Впрочем, наблюдатель ОПОРЫ получил экземпляр протокола "из прошлого", то есть дата составления значится 28 марта 0 часов 15 минут, за 7 часов до дня голосования.

Наблюдатель вызвал полицию. Член УИК Александр Жукотский в телефонном разговоре пытался объяснить, почему комиссия ставит в протоколе будущее число.

Уже на Прикарпатье - в Надворной, по данным ОПОРЫ, на избирательном участке № 260477 члены участковой избирательной комиссии фактически составили протокол о подсчете голосов 28 марта в 23:45, однако в самом документе указали дату составления 29 марта в 00:22. Также протокол "из будущего" заполнили и на участке №260005 в поселке городского типа Солотвино, добавили наблюдатели.

Кроме того, в день голосования в социальных сетях проводили агитацию в пользу нескольких кандидатов в народные депутаты по округу №50 в Донецкой области, указали в ОПОРЕ.

Добавим, на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы "Слуга народа" и "За будущее" каждая заявили о победе своих кандидатов - Василия Вирастюка и Александра Шевченко.

Дополнение

28 марта избирали народных депутатов в Донецкой (округ №50) и Ивано-Франковской (округ №87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах на 20:00 составила:



20,99% в округе №50 (Донецкая область)



35,05% в округе №87 (Ивано-Франковская область)



Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в ОВО №50 голосовали 44,72%, а в ОВО №87 - 43,96%.

Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.

В день голосования на промежуточных и повторных выборах полицейские зарегистрировали 39 сообщений, связанных с избирательным процессом. Следователи начали два уголовных производства.