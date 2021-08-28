Противники ЛГБТ-прайду зірвали прапор ЄС з флагштока біля мерії Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Противники сьогоднішнього ЛГБТ-прайду з радикальної організації «Традиція і порядок» зірвали прапор Євросоюзу з флагштока біля мерії Одеси, передає УНН із посиланням на "Думську".
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Розігнати ходу ЛГБТ-спільноти радикалам не вдалося. Колона прайду тоді вже стояла біля будинку №7 по Пушкінській. Її захищав щільний кордон поліції.
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В Одесі відбувся ЛГБТ-марш. Ходу охороняли сотні правоохоронців, але без провокацій та затримань не обійшлося.
За інформацією організаторів, участь у марші взяло близько 300 осіб. Розпочалась хода із затримкою, оскільки невідомі перед самим початком підірвали петарду.
Правоохоронці щільно оточили учасників ходи і практично перекрили центр міста. Проте без провокацій не обійшлося. Активісти "Традиції і порядок" зібрали мітинг біля міської ради Одеси і скандували: "Смерть ЛГБТ". Проте правоохоронці оточили їх і не дали змоги підступити до учасників ходи. Після чого активсти почали скандувати: "Ганьба!"
У якийсь момент десятки молодиків упритул підійшли до правоохоронців - обличчя до обличчя, а за кілька хвилин розвернулись і почали втікати.
Після завершення ходи між правоохоронцями і представниками Традицій і порядку почалися зіткнення. Під час затримання активісти розпилили сльозогінний газ.
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У той же час, організатори маршу зазначили, що їм вдалось пройти найдовшу дистанцію в історії одеських прайдів.
"Цього року, завдяки спільним злагодженим діям Національної поліції, наших європейських партнерів, волонтерів, ЗМІ, дружніх блогерів і активістів, ми з вами без пригод пройшли найдовшу дистанцію в історії одеських прайдів", - зазначено на сторінці Одеса Прайд 2021 у Facebook.