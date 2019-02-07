Противник Brexit стрибнув під машину Мей

Тереза Мей прибула до Брюсселя для непростих переговорів по Brexit з лідерами ЄС, пише видання. Її привітав президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, коли вона прибула в штаб-квартиру Європейської комісії.

Зазначено, що активіст, який виступає проти Brexit, стрибнув перед автомоблей з Мей, коли вона прибула до Брюсселя.

Як повідомляв УНН, 3 лютого прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила про намір повернутися в Брюссель, щоб спробувати змінити угоду про умови Brexit.

Після повернення в Брюссель, Мей пообіцяла "боротися за Британію і Північну Ірландію" за допомогою нових мандатів, нових ідей і рішучості досягти прагматичних рішень, що реалізують Brexit, "гарантувавши при цьому відсутність будь-якої жорсткої межі між Північною Ірландією і Республікою Ірландія".

Відзначимо, 29 січня британські парламентарії схвалили дві поправки до білля про вихід Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу. Вони зажадали від уряду уникнути Brexit без угоди, а також постановили прибрати з тексту проекту угоди з Євросоюзом згадку про "бекстоп" - спірному захисному механізмі, який не повинен допустити появи фізичної кордону між Північною Ірландією та Ірландією.